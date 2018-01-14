Kanada Yeni Kripto Madencilik Başkenti Olacak

Çin enerji kaynaklarının yetersizliği endişesine dayanarak, ülkede Kripto madenciliği yasaklamaya çalışıyor. Büyük firmaların ise ilk tercihi Kanada.

Geçtiğimiz yıl yalnızca Bitcoin madenciliği için 160 ülkenin enerji tüketiminden daha fazla enerji harcandı. Düşük maliyetli enerji seçeneklerinden dolayı Kripto madencilik firmalarının ilk tercihi olan Çin, aşırı elektrik tüketimi ve finansal riskle ilgili endişelerden dolayı ülkedeki Kripto madencilik hareketlerini yasaklama girişiminde bulundu.

Girişim sonrasında kripto madencilik havuzunun yaklaşık %75’ini elinde bulunduran 5 büyük firma gelecekte oluşacak sıkıntılardan korunmak için, kendilerine yeni bir yer bakmaya başladı. Kazakistan ve Venezuela gibi ülkeler kripto madencilik açısından geleceği parlak olsa da, Kanada elindeki fazla enerjiyi değerlendirmek ve ekonomiyi kalkındırmak için verdiği sözlerle ön plana çıkıyor. Ayrıca ülkenin ikliminden dolayı azalacak olan soğutma masraflarını da belirtmekte fayda var.

Reuters, Cuma günü dünyanın en büyük blokaj madenciliği şirketi olan Bitmain'in Kanada'ya taşınması için çalışmalara başladığını bildirdi. Ayrıca büyük bir kripto madenci firması olan "BTC.Top" Kanada işletmesini önümüzdeki günlerde açmaya hazırlanıyor. Bir kripto madencilik işletmesini taşınmasının zorlukları ve maddi boyutu düşünüldüğünde firmaların Kanada’ya oldukça güvendiğini söyleyebiliriz. Peki, sizce Kanada gerekli enerji yükünü karşılayabilecek mi?