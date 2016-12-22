Kanada Yüksek Hızlı İnternetin İnsan Hayatında Bir Zorunluluk Olduğunu Açıkladı

Biz adil kullanım kotasıyla cebelleşmeye devam ederken Kanada hükümeti yaptığı açıklamada her vatandaşın minimum 50 Mbps indirme hızına ulaşması gerektiğini söyledi.

Son birkaç yıldır ülkemizde fiber altyapı çalışmalarının hızlanması ve adil kullanım kotasında iyileştirme yapılmasının gündeme gelmesiyle birlikte daha iyi bir internete sahip olma hayalleri kuruyoruz ancak ne yazık ki ülkemizin genelinde hala hem hız hem de adil kullanım kotası tarafında problemler yaşanıyor.

Belki de bu alanda örnek almamız gereken ülkelerden biri olan Kanada ilginç bir açıklamayla her insan için hızlı internetin bir zorunluluk olduğunu söyledi. İnternetin insanlar için artık bir ihtiyaç olup olmadığı tartışılırken Kanada hükümeti yaptığı açıklamayla sadece internetin değil hızlı internetin insanlar için bir zorunluluk olduğunu söyleyerek aslında kendi çapında bu tartışmalara nokta koydu.

Kanada'nın ulusal telekominikasyon düzenleyicisi CRTC'nin başkanı da yaptığı açıklamada ülkelerinin hem ekonomik hem de toplumsal açıdan refah seviyesine ulaşması için hızlı internetin şart olduğunu dile getirirken; minimum 50 Mbps indirme hızı sunmanın zor ve para gerektiren bir şey olduğunu ancak bu konuda başka bir çarelerinin olmadığını söyledi.

Kanada'da istediği bağlantı hızına ulaşamayan insanların %18'lik kısmı olduğu da CRTC tarafından belirtirken beklenene göre Kanada, 4-5 yıl içerisinde ev ve iş yerlerinde kullandığımız sabit bant genişliğinde Kanadalılara minimum 50 Mbps indirme hızı sunmayı hedefliyor.