Kanadalı Fotoğrafçıdan Tam Duvar Kağıdı Yapmalık Büyüleyici Işık Sütunu Fotoğrafları

Kanada’da yaşayan bir fotoğrafçı Kuzey Işıkları’na benzeyen bir olayın muhteşem fotoğraflarını çekti.

Kanada’nın Ontario eyaletinin kuzeyinde yaşayan fotoğrafçı Timothy Joseph Elzinga, geçtiğimiz cuma gecesi saat 01:30 sularında 2 yaşındaki çocuğu tarafından uyandırıldıktan sonra gökyüzünde düz sütunlar halinde yer alan renkli ışıkları farketti ve hemen makinesiyle bu mükemmel manzaranın fotoğraflarını çekti.

Birçoğunuzun aklına Kuzey Işıkları gelmiş olabilir, ancak bunlar Kuzey Işıkları değiller. Elzinga, bu olayın fotoğraflarını çektikten sonra, bunun, “ışık sütunları” adı verilen bir olay olduğunu öğrendi. Bu olay, dondurucu derecedeki hava sıcaklığı sonucu yerdeki küçük buz kristallerinden yansıyan yapay ışığın hava süzülmesi sonucu meydana geliyor. Gökyüzünde görünen bütün bu ışıklar; evlerden, sokak lambalarından ve trafik lambalarından çıkan ışıklar nedeniyle meydana geliyor. Ayrıca Elzinga, yerdeki ışık kaynakları değiştikçe bu ışıkların da renk değiştirdiğini farketti.

Elzinga’nın bu olayla ilgili çektiği videoyu da aşağıda paylaşıyoruz.