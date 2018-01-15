Hükümetin son 6-7 yıldır vaatleri arasında bulunan Kanal İstanbul projesinin güzergahı ve diğer detaylarıyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan bazı açıklamalar geldi.

Marmara Denizi’yle Karadeniz’i birleştiren yapay su projesi olan Kanal İstanbul, tankerlerin ve yük gemilerinin İstanbul Boğazı’nda oluşturduğu deniz trafiğinin önüne geçmesi amacıyla geliştirildi.

Küçükçekmece Gölü’nden Marmara Denizi’ne açılacak olan kanal, Sazlıdere baraj havzası boyunca devam edip Sazlıbosna köyünü de geçecek, sonrasında ise Dursunköy’ün doğusunda bulunan Baklalı köyünü geçtikten sonra Terkos Gölü’nün doğusundan Karadeniz’e ulaşacak.

Projenin amacıyla ilgili açıklamalarda buluan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, madde madde şunları söyledi:

Kanal, Boğaziçi üzerindeki gemi trafiğinden kaynaklanan yükü azaltacak

Tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklanan riskler, bu projeyle azaltılacak

Kanal güzergahında kentsel dönüşüm de yapılarak modern yaşam alanı sağlanacak

Projenin çalışması esnasında İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi ve Gazi üniversitelerinden destek alındığını belirten Bakan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü’nden girecek ve Sazlısu Barajı’nın oradan Terkos Barajı’nın doğusundan Karedeniz’e çıkmış olacak.

Güzergahımız yaklaşık 45 km. Çalışmaları yaparken Terkos Gölü su havzasıyla etkileşimi olamaması adına kritik sınırdan doğu istikametine yaklaşık 500 km uzaklaştırıldı. Baklalı ve Dursunköy yerleşkelerinin kanal havası altında kalmaması adına bu yol izlendi ve bölge sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlandı.”