Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Çevre Mühendisleri Odası, Kanal İstanbul projesi hayata geçerse olacakların bir teknik inceleme raporunu yayınladı. Oldukça detaylı bilgiler içeren rapor, pek de iç açıcı görünmüyor.

2011'de dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan proje, o günden beri birçok farklı tartışmaya sebep oldu. Projenin getirileri ve olası götürüleri uzun uzun tartışılmışken, konuyla ilgili bir de teknik rapor yayınlandı.

Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Alanları Teknik İnceleme Raporu'nun detayları şu şekilde:

Kanal çevresinde heyelan riskinin büyük bir artış göstermesi ve doğal afetlere davetiye çıkarması olası.

İstanbul'un toplam su ihtiyacının %29'unu karşılayan Sazlıdere Barajı, bu proje ile ortadan kalkacak. Bu sayede susuzluk tehlikesi ortaya çıkacak.

Küçükçekmece Lagün Havzası ve Trakya Bölgesi'nin ekolojik olarak olumsuz etkilenmesi söz konusu.

Şehrin akciğeri konumundaki ormanların ve meraların yok edileceği belirtiliyor.

Yeraltı ve yerüstü sularının ticarı kullanıma açılması sonucunda bölgedeki hayvanlar için olumsuz bir tablo oluşacak. Bununla birlikte sağlıksız su kullanımı da artacak.

Kanalın yeni yapılan havaalanına olan yakınlığı ve Küçükçekmece Havzası'nda yapılan yeni yapıların arasından geçecek olması, tanker kazalarında facia riskini artıracak.

Yayınlanan resmi rapor, özetle projenin getirisinden çok daha fazla götürüsü olacağını gösteriyor. Belirtilen detay, doğaya geri dönüşü olmayacak zararlar vereceği ve kuraklığa davetiye çıkaracağı yönünde. Bakalım önümüzdeki günlerde proje ile ilgili ne gibi bilgiler alacağız.