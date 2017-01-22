Kan Bağışçılarıyla Kan İhtiyaç Sahiplerini Buluşturan Muhteşem Proje: Kanbagisla.com

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen Kanbagisla.com, acil kan ihtiyacı durumlarında kan bağışçılarını buluşturuyor.

Bir hayat kurtarma noktasında en önemli ihtiyaç olan kan ihtiyacı, gerçek bir sosyal sorumluluk olarak dikkat çeker. Çeşitli hastalıklar ya da geçirilen bir kaza sonrasında ortaya çıkan acil kan ihtiyacı için sosyal medya meraları önemli olsa da çoğu zaman yanlış kan duyuruları da ortaya çıkmakta.

Gerek yanlış duyuruları engellemek, gerekse acil kan ihtiyacı durumlarında kan bağışçılarını bilgilendirerek gerekli kan ihtiyacını en kısa sürede çözmek için oluşturulmuş platform olan Kanbagisla.com adresi, gerekli kan ihtiyacı durumlarında en kısa sürede kan bulma işlemini çözmeyi hedefliyor.

İki aşamalı bir sisteme sahip olan Kanbagisla.com, kişilerin adres bilgileriyle ve kan grubu ile beraber sisteme kayıt olmasını sağlarken, acil kan ihtiyaç duyurularını da sisteminden duyuruyor. Adres bilgileriyle kan bağışçısı şeklinde üye olan kişilere de yakın çevresinde olası bir acil kan ihtiyacı durumunda bilgilendirerek acil kan ihtiyacını kısa sürede çözebilecek olan Kanbagisla.com, herhangi bir çıkar gözetmeden tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sosyal sorumluluk projesi olarak kuruldu.

Aynı zamanda olası bir sorun durumunda acil bir kan ihtiyacı ortaya çıktığında yine sistem üzerinden kan arama duyurusu yaparak gönüllü kan bağışçılarının harekete geçmesini de sağlayabilirsiniz.

Eğer siz de kan bağışçısı olmak ve aynı zamanda gerekli durumlarda kan ihtiyacınızı duyurmak istiyorsanız Kanbagisla.com adresini kullanabilirsiniz.