Kanıtlandı! Akıllı Telefonlar Beynin Kapasitesini Düşürüyor

Akıllı telefonların insan zekası üzerine etkisi araştırmacılar için uzun zamandır merak konusuydu. Son deneyle durum açıklığa kavuştu.

ABD'de bulunan University of Texas'ın bir araştırmasından çıkan sonuca göre yakında tutulan akıllı telefon beynin başka fonksiyonlardaki kapasitesini olumsuz etkiliyor.

Konsantrasyonu ölçen testlere katılan 800 akıllı telefon kullanıcısına telefonlarıyla ilgili üç seçenek verildi. Telefonlarını ya ters şekilde masaya koyacaklardı, ya ceplerine koyacaklardı, ya da başka bir odaya bırakacaklardı. Telefonlar her durumda sessizde olmak zorundaydı.

Yüksek puan almak için çok iyi odaklanmayı gerektiren testlerin sonuçları incelendiğinde; telefonu masada bulunanların diğer gruplara göre fark edilir şekilde düşük puan aldıkları saptandı. En yüksek puanı ise telefonu başka odada olanlar aldı.

Projeyi yürüten Adrian Ward yorumunda "Bilinçli zihin o sırada akıllı telefonunuzu düşünmüyor ama bir şeyi düşünmemek için gereken süreç, bilişsel kaynaklarınızdan bir bölümünü kullanıyor. Bir bakıma beyin göçü gerçekleşiyor" dedi.

Deneyin ikinci aşaması olarak aynı ortam yeniden hazırlandı. Bu kez yine üç seçenek verilen ilk gruptan olmayan yeni kullanıcılardan telefonlarını sessize almak yerine tamamen kapatmaları istendi. Sonuçlarda herhangi bir farklılık gözlenmedi.

Adrian Ward bu konuda, "Deneklerin dikkatini dağıtan şeyin telefonlarına gelen bildirimler değil telefonun varlığı. Telefon kapalı ya da sessiz durumdayken bile aynı ortamdaki telefonun sahibi beynini bir kısmını bilinçsizce telefona ayırıyor, dolayısıyla kapasitesi belirgin şekilde düşüyor" dedi.

Deneyin sonucu bir yana, hepimiz farkındayız ki akıllı telefonlar bilinçli kullanımda üretkenliği arttırıyor ve iletişimi üst seviyeye taşıyor. Bu gibi avantajlara sahip olmasa zaten açıktır ki akıllı telefonlar bu kadar popüler olamazlardı.