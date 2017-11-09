Kanıtlandı: Alüminyum Folyo Wi-Fi Sinyalini Güçlendiriyor!

Wi-Fi neydi? Wi-Fi internetti, müzikti, oyundu… Ziyanı yok iki çizgi yeter bize. Demeyin. Çünkü alüminyum folyo ile sinyal güçlendirebileceğimiz bilimsel olarak kanıtlandı.

Evimizin en ücra köşesinde bile Murat Kekilli gibi delirmemek için, modeme doğru “Seni çılgın, hadi oradan” diye bağırmamak için bazen saçma görünen çözümlere başvurabiliyoruz. Bu alışkanlığımız, eskiden tüplü televizyonlara bağladığımız anten alıcılarına vurmaktan, anten kablolarını metal kablolara değdirmekten ve bunun gibi teknoloji harikası çözümlerimizden geliyorlar.

Tüm bu ilkel sorunlarımıza ilişkin çözümlerimizin modernize edilmiş hali de evlerimizde bulunan modemler. Evet ne yazık ki her yerden güçlü sinyal alamıyor ve kendimizi boşlukta hissettiğimiz anlar oluyor. Her ay deliler gibi para ödediğimiz internet hizmeti böyle sorunlarla keyfimizi kaçırabiliyor. Çözümü de modemimizin antenlerine taktığımız alüminyum folyolarda arıyoruz.

Ancak bu konuda yapılan bilimsel bir araştırma, bu tercihimizin doğru olduğunu kanıtladı. Dartmouth Koleji araştırmacıları, metal ve plastikten yapılmış ve yansıtmaya elverişli yüzeye sahip malzemelerin, sinyalleri oldukça ucuza güçlendirdiklerini ortaya koydular.

Siyalin evin her bölgesine eşit bir şekilde dağılmasını engelleyen duvarlar, alüminyum folyo ya da kutu kola tenekeleriyle engel olmaktan çıkabiliyorlar. Araştırmayı yürüten ekip bu tespitleri sağlık bir şekilde yapabilmek adına, test odasının içine farklı konumlarda özel reflektörler yerleştirdiler. Sonra ^B tarayıcı ile bastıkları plastik nesne üzerine alüminyum folyo sardılar ve modem antenlerine taktılar. Tüm bu süreci aşağıdaki videodan gözlemleyebilirsiniz:

Bu çözümün, WiFi sinyalleriyle ilgili birçok sorunu çözdüğü ortaya çıktı. Her şeyden önde düşük maliyetli oluşu büyük avantaj. Sonuçta Wi-Fi sinyal güçlendiricilerinin maliyetleri ortada. Diğer avantaj ise sinyal yoğunluğunu istediğiniz bölgeye yönlendirebilmeniz. Bu diğer yandan modemin bulunduğu bölgenin hemen altında yaşayan ve an itibariyle sizden daha güçlü sinyal alan kötü niyetli komşular için bile bir çözüm.

Ekibin araştırmanın devamındaki bir sonraki hedefi, sinyali yönlendirmek ve güçlendirmek adına, en uygun 3B nesne formunu tespit etmek olacak. Belki de ticari bir ürün olarak düşük fiyatlara satılacak sinyal güçlendiriciler satın alabileceğiz.

O vakit gelene kadar, ilkel çözümlerimizin ışığında geliştirdiğimiz folyolu çözümleri uygulamaya devam. Ne de olsa artık bu konuda bilimin de desteğini almış bulunuyoruz. Sizi deli gibi gören arkadaşlarınıza bunları anlatır ve evlerine giderken bir rulo alüminyum folyo alırsınız artık :)