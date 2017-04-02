Kanser Hücrelerinin Kendi Kendilerini Yok Etme Mekanizması

İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı çalışma, kanser hücrelerinin kendi kendini yok etme mekanizmalarına sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Etrafınızda kansere yakalanmış bir yakınınız varsa şayet, kanserle savaşın ne derece zor bir süreç olduğunu bilirsiniz. Hastalar, maalesef en çok uygulanan tedavi yöntemi "kemoterapi"nin yan etkilerinden dolayı oldukça fazla sorun yaşarlar. Hastalıkla savaşırken bir yandan da kemoterapinin yan etkileriyle baş etmeye çalışırlar. Bazen kemoterapi işe yarar, kanser hücreleri yok edilir; hasta hayatını yeniden elde eder ama maalesef örneğin pankreas kanseri gibi inatçı kanserler oldukça zalimdirler ve genellikle kemoterapi işe yaramaz bu kanser türlerinde. İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma ise, kanser hastalarına umut niteliğinde! Profesör Malka Cohen-Armon liderliğinde Sackler Tıp Okulu'nda yapılan çalışmada, oldukça hızlı çoğalan kanser hücreleri bölünürlerken; kanser hücrelerin bizzat kendilerinin ürettiği ve ölümlerine neden olan üç protein türüne odaklanıldı. Araştırmacılar, mitoz bölünme sırasında ortaya çıkan bu proteinlerin, kanser hücrelerinin kendi doğasında bulunan bir çeşit kendi kendini yok etme mekanizmasını aktif ettiği keşfetti.

Oncotarget dergisinde yayımlanan çalışmasında Profesör Cohen-Armon, "Bu özel mekanizmanın keşfiyle, sağlıklı hücrelere zarar vermeksizin, kanserli hücreler öldürülebilir. Mekanizmanın hızla üreyen ve tedavisi gerçekten imkansıza yakın olan kanser hücrelerinde de işe yaraması gerçekten heyecan verici." diyor ve ekliyor “Özellikle tedavi edilemeyen akciğer, yumurtalık, kolon, pankreas, kan ve beyin kanser hücresi kültürlerini test ettik.”

Araştırma sırasında hem kanser hücre kültürleriyle hem de farelere enjekte edilen insan kanser hücreleri yoluyla; biyokimya, moleküler biyoloji ve görüntüleme teknolojilerini kullanarak bu mekanizma gerçek zamanlı izlendi. Çalışmanın çok umut verici sonuçlar ortaya çıkardığını ifade eden Profesör Cohen-Armor "Kanser hücreleri daha hızlı üredikçe, daha hızlı ölmeleri bekleniyor. Mekanizmayı tanımlayarak, büyüyen tümörlerin sağlıklı hücrelere zarar verilmeden yok edilmesi, hastalar için oldukça umut verici." açıklamasını yaptı.

