Kanser Tedavisi İçin Yeni Bir 'Aşı' Geliştirildi

Stanford araştırmacıları, T hücrelerinin aktive edildiği tümörlü farelerde uzaktaki metasazların (organizmanın herhangi bir yerinde oluşan bir hastalığın başka bir yere sıçraması, yayılması) dahi ortadan kaldırıldığını buldu. Araştırmacılar insanlı deneylere başlamak için lenfoma hastalarını işe almaya başladı.

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar çok az miktardaki etken maddenin lokal olarak uygulanmasının, vücut genelinde bağışıklık uyarımı ile sıklıkla görülen olumsuz yan etkilere neden olmadan hızlı ve nispeten ucuz bir şekilde kanser tedavisi için kullanılabileceğini açıkladılar. Onkoloji profesörü Ronald Levy, "Bu iki etken birlikte kullanıldığında tüm vücutta bulunan tümörlerin ortadan kaldırıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedavi için gerekli olan ilk etken madde şu anda insanlarda kullanım için onaylandı; diğeri ise birçok klinikte insan kullanımı için test edildi. Lenfoma hastalarında tedavinin etkisini test etmek için Ocak ayında araştırmalar başlatıldı. (Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir.)

Tıp Fakültesi'nde profesör olan Ronald Levy'nin başkanlığındaki çalışma Translational Medicine'de yayımlandı. kansere karşı mücadele etmek için bağışıklık sistemini kullanan araştırmacılar için Levy, kanser immünoterapi alanında öncü konumunda bulunuyor. ( İmmunoterapi, bağışıksal sağaltım, bağışıklık terapisi kimi hastalıkların sağaltımında uygulanan bir yöntemdir. Basit açıklamasıyla immünoterapi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik bir tür aşı tedavisidir.)

Levy tarafından buldukları yöntem hakkında yapılan açıklamda immünoterapi ilerlemelerinin tıbbi uygulamayı değiştirdiği vurgulandı. Ünlü bilim insanı, "Yaklaşımımız, bağışıklık hücrelerini yalnızca tümör içinde uyarmak için çok az miktarda iki etken içeren bir seferlik bir uygulama kullanıyor." ifadelerini kullandı. Ronald Levy, fareler üzerinde yaptılları testlerde vücudun her bölgesine yayılmış olan hastalıkların ortadan kalkması da dahil oldukça şaşırtıcı efektler gördüklerini söyledi.

Kanserler, bağışıklık sistemi açısından garip bir çeşit limbo halinde bulunurlar. T hücreleri gibi bağışıklık hücreleri de genellikle kanser hücrelerinde bulunan anormal proteinleri tanır ve tümöre saldırmak için içeriye sızarlar. Bununla birlikte, tümör büyüdükçe T hücrelerinin aktivitesini bastırma yollarını da geliştirmeye başlar. Bu durum tedaviye karşılık vermemek olarak belirtilebilir.

Levy'nin yöntemi ise, iki etken miktarını direkt olarak tümör bölgesine ekleyerek kansere özgü T hücrelerini yeniden etkinleştirmek için çalışıyor. (Bir mikro gramın milyonda biri kadar)