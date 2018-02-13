Kanser Tedavisi İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirildi

Özel üretilen DNA nanorobotları sadece kanserli hücreleri hedef alarak yok ediyor.

Kanserli hastalara uygulanan mevcut tedavi yöntemleri beraberinde büyük zararları getiriyor. En sık uygulanan yöntem olan kemoterapide vücuda verilen ilaç kanserli hücreleri yok ederken yanında sağlıklı olanlarının da yok olmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi için geliştirilen özel DNA nanorobotları sadece kanserli hücreleri yok etme konusunda büyük başarı gösterdi.

Yeni bir ilaç tedavisi olan DNA nanorobotları, vücüda ejekte edildikten sonra bir süre bekleyip harekete geçiyorlar. DNA nanorobotlarının çalışma prensibi, kanserli hücreleri tespit ettikten sonra kan kaynaklarını keserek bu hücreleri öldürmekten oluşuyor.

Çalışmalarda deney amaçlı kullanılan farelere meme kanserine ait tümörlü hücreler yerleştirildi. Daha sonra fareye enjekte edilen DNA nanorobotları 48 saat içerisinde hastalıklı hücrelerin kan dolaşımını keserek yok etmeyi başardı. Çalışmaları yürüten bilim insanlarının açıklamalarına göre, enjekte edilen DNA nanorobotları hiçbir sağlıklı hücrenin ölmesine neden olmadı.

Bilim insanlarının en büyük endişesi, daha sonra büyük hayvanlarda yapacakları testlerde aynı sonuçları alamamak. Yeni yöntemi insan üzerinde test etmek için hala uzun bir süreç bulunuyor. Ancak geliştirilen DNA nanorobotları çağımızın hastalığı olan kanser konusunda büyük bir gelişme.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her üç kadından biri meme kanseri riski taşıyor. Kendinizi korumak için 20 yaşından itibaren düzenli olarak kontrollere gitmelisiniz. Peki, siz DNA nanorobotları tedavisi başarılı olursa uygun fiyatlarla insanlığın kullanımına sunulacağını düşünüyor musunuz?