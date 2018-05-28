"Örümcek Ağı Özütünün Prostat Kanseri Hücrelerinde Seçici Antikanser Etkisi" olarak isimlendirdiği buluşuyla bilim dünyasında büyük etki yapması beklenen Aslı Nur Özkan, buluşunu ninesine borçlu olduğunu söyledi.

Her şey Aslı Nur Özkan'ın henüz daha küçük bir çocukken, ninesinin yaralara örümcek ağı sürmesiyle başladı. O dönem mikrop kapacağı yönünde ninesini uyaran Özkan, "Sen anlamazsın, örümcek ağı yaralara iyi geliyor" yanıtıyla karşılaşmış.

İlkokul 2. sınıfa giderken annesinin hediye ettiği Bilim & Çocuk dergisiyle birlikte bir buluş yapma fikrini kafasına koyan Aslı Nur Özkan, daha sonraları doğal maddelerin kanser üzerindeki olumlu etkilerini araştıran Prof. Dr. Oğuzhan Doğanlar ile tanıştı. Kendisine örümcek ağlarıyla ilgili fikrini açan ve konuyu araştırmak istediğini söyleyen bilim kadını, geçtiğimiz 2 senelik süreci örümcek ağlarından ekstrat elde etmeyi başardı.

Aslı Nur Özkan süreci şöyle anlatıyor: "Gece gündüz, hafta içi, hafta sonu çalıştık ve bir ekstrat elde etmeyi başardık. Elde ettiğimiz ekstratın içeriğini tespit ettik. Son derece zengin hücre yenileyici antioksidan ve antikanserojen maddeler ve bileşikleri içinde barındırdığını saptadık. Kanser hücrelerine uyguladık ve gördük ki, kanser hücrelerini programlanmış hücre ölümü denilen yola sürüklüyor. Fakat bu etkiyi sağlıklı hücreler üzerinde göstermiyor. Yani elde ettiğimiz ekstrat, kanser hücrelerini seçebilme özelliğine sahip."

Hayatının bir döneminde karşılaştığı bir detayı hiç unutmayarak araştıran ve TÜRKPATENT'in üniversiteler arasında düzenlediği yarışmayı kazanan Aslı Nur Özkan'ı bizler de bu vesileyle tebrik ediyoruz.