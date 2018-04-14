Kalıtımsal Özelliklerin Bilinmesi Tedaviyi Kolaylaştırıyor

Kanser tedavisi bildiğiniz üzere sancılı süreçleri de devamında getiriyor. Ancak konu hakkında çalışmalarda bulunan araştırmacılar, kanser hastalarının genetiklerinin bilinmesi halinde tedavinin daha kolaylaşacağını belirttiler.

Kanser, çağımızın en zor hastalıklarından biri olarak kabul ediliyor ve tedavisi uzun süreçler gerektiriyor. Ancak konu üzerinde yapılan sürekli çalışmalar, genetik testinin kanser tedavisini kolaylaştıracağı ortaya koydu. Kişinin genetiği hakkında daha fazla bilgi edinilmesi sonucu, kanserin miras alınan genler sebebiyle ortaya çıktığı belirtildi.

Bu bağlamda ileri evre prostat kanseri gibi bir durumla karşılaşan hastaların yaklaşık %10’unda kanserle ilişkili olan ve hastalığın tedavisinde yararlı olabilecek bir mutasyon bulundu. Yani, miras alınan DNA’nın test edilmesi daha yaygın bir hale gelebilirdi. Aslına bakarsanız bu farklı bir durumu da doğurabilir. Örneğin kanser tedavisi gören bir hastanın genetiği için ailesi incelenirse ve aile bireylerinde bu genlere rastlanırsa, kişi koruyucu cerrahi prosedürleri gibi şeyleri düşünmek zorunda kalabilirdi. Bu noktada genellikle genetik danışmanlık için aileye başvurulmalıdır.

Hal böyle olunca aileniz ne kadar kalabalık ise riskin ve değişen genlerin de bulunması o derece kolaylaşır. Örneğin 14 kişilik bir aileniz var ise risk istatistiksel olarak anlaşılabilir. Kansere hangi mutasyonların sebep olduğunu bilmek, ailenizin de bu hastalığa yakalanma riskini azaltma açısından önemli bir parça olacaktır. Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de bu yöntem kanser riskine ve tedavisine çare olabilir mi?