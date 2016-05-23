Kanserden Ölen The Walking Dead Hayranı Mesajlarla Anıldı

'Süper Fan' olarak çağırdıkları kadının ölümüne üzülen The Walking Dead ekibi, Instagram ve Twitter’dan destek mesajları attı.

Milyonları ekran başına kitleyen The Walking Dead, 2 bölüm sonra sezon finali yapacakken tüm ekibi üzen bir olay gerçekleşti. Birçok defa sete gelen ve oyuncularla fotoğraf çektiren Lisa Williams hayatını kaybetti.

Lisa Williams, The Walking Dead dizisini ve oyuncularını o kadar çok seviyordu ki onu diğer hayranlardan ayırmak için birçok kişi “Süper Fan(Süper Hayran)” olarak anıyordu. Salı günü akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden süper hayranı, onurlandırmak isteyen The Walking Dead ekibi mesaj ve fotoğraf paylaştı.

The Walking Dead’in resmi Twitter hesabından atılan mesajı özetleyecek olursak,”Tanışılabilecek en tutkulu insanlardan biri olan The Walking Dead hayranı Lisa Williams’ın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü. Seni özleyeceğiz.”

The Walking Dead dizisinde Daryl karakterini canlandıran Norman Reedus, Williams’ı ve gülümsemesini özleyeceklerini söyledi.

Negan'ı canlandıran Jeffrey Dean Morgan, Williams'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak onunla tanıştıkları için şanslı olduklarını ve özleyeceklerini söyledi.

Daha önce kanserle mücadele eden Lisa Williams’ın durumu ağırlaştığındaysa Jeffrey Dean Morgan ve Norman Reedus Instagram hesapları üzerinden destek videosu yayınlamışlardı.