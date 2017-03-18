Kansere Bile Çare Bulan Bilimin Hala Açıklayamadığı 6 Olgu

Bugüne dek pek çok insanın yaşadığı, varlığı konusunda emin olduğu ancak hala varlığı kanıtlanamayan 6 olguyu derledik.

Bilim insanları yaptığı çalışmalarla birlikte bugüne dek imkansız olduğu söylenen pek çok şeyi başardı ancak her şeye çare ve bir açıklama bulan bilimin hala yanıtlayamadığı olgular da var. Biz de bu yazımızda bilimin bir türlü açıklayamadığı ancak hepimizin belki de var olduğundan haberdar olduğu 6 olguyu derledik.

UFO'lar

Daha 1900'lü yıllardan beri görüntülenen ve ne olduğu tanımlayamayan uçan cisimler ya da diğer değişle UFO'lar, ne hikmetse her göründüğünde 360p fotoğraflarda küçük bir ışık noktası olarak görüntüleniyor ancak insanlar, gözleriyle o ihtişamlı ve ilginç uçan dairelerin gerçek olduğunu iddia ediyor.

Beden ve zihnin bağlantısı

Zihnimizle bedenimizi kontrol ettiğimizi ve düşünerek fiziksel yaptığımız şeylere karar verdiğimizi biliyoruz ancak hala zihnin tüm bu yönetimi nasıl gerçekleştirdiği ve bedenimizle bağlantılı hale getirdiği bilinmiyor.

Deja Vu

"Yemin ederim daha önce aynısı olmuştu" diyip her saniyesini hatırladığınız olayı tekrar tekrar yaşadığınızda "Deja Vu" etkisi meydana gelir. Ancak, bu olayı daha önce gerçekten nasıl yaşadığınız ya da böyle bir çağrışım yaptığı bilim tarafından yanıtlanamayan sorulan sorular arasında.

6. His

Birçok insan etrafında olan şeyi duyu organlarıyla değil, iç güdüyle hissettiğini ve anladığını söylüyor ancak bu 6. his de hala kanıtlanamadı. Bilim insanları aslında bununla ilgili birçok araştırma gerçekleştirmesine rağmen bir türlü bulguya ulaşamadı çünkü 6. hisse sahip olduğunu iddia eden insanlar araştırma esnasında bu hissin azaldığını söylüyor.

Ölümden sonra yaşam

Bugüne kadar ölümden dönen insanlar karanlık bir delikten geçtiklerini ve beyaz bir ışıkla buluştuklarını ancak devamını hatırlamadıklarını söylüyor. Bilim insanlarının yaptığı uygulamalarda ise fiziksel olarak insan bedeninde bunun etkilerine rastlanabilmiş değil.

Hayaletler

Hayaletlerin varlığına dair hiçbir kanıt yok ancak bazı insanlar, hayaletlerle konuştuğunu hatta onlarla fotoğraf çekildiğini iddia ediyor. Tüm bunlara rağmen bilim insanları hayaletlerle ilgili ufak bir bulguya bile rastlamadı.