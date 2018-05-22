Kanserli Ürünleri İfşa Eden Araştırmacıya Soruşturma

Cumhuriyet gazetesinde gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında yazılar yazan Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık'a, 'Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz, işte zehir listesi' başlıklı yazı dizisi sebebiyle soruşturma açıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmaya 'göreve dair sırların açıklanması', 'yasaklanan bilgileri temin etme' , 'yasaklanan bilgileri kamuoyuna açıklama' ve 'takdir olunacak öteki suçlar' gerekçe olarak gösterildi. Şık, daha önce de Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti.

Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık'ın yazı dizisinde, Sağlık Bakanlığı'nın 2011-2016 yılları arasında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üzerinde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’nda gerçekleştirdiği araştırma, 'Sağlık Bakanlığı'nın halktan sakladığı araştırma' olarak tanımlanıyordu.

Araştırmadan referans alarak hazırlanan yazı dizisinde, insan sağlığına karşı tehdit oluşturan pestisitin taze fasulye, biber, salatalık, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerinin aşıldığı belirtiliyordu.

Şık, hakkında başlatılan soruşturmayı, kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle yorumladı:

"Bir akademisyenin asli sorumluluğu devlete veya kurumlara değil, halka karşıdır. Bu sorumluluk, içinde bulunduğumuz koşullarda ne denli aşındırılmış ve baskı altına alınmış olsa da, anımsamamız gereken gerçek şudur: Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır veya yasak olamaz."