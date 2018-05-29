Şu an yaşadığımız yüzyılda muhtemelen en çok konuştuğumuz teknolojik gelişmelerden bir tanesi yapay zekalar. Şimdilerde uluslararası bir veri bilimci ekip tarafından eğitilen yeni yapay zekalar, kanseri teşhis edebiliyor.

Yeri geldi “Ya yapay zekalar bizi işsiz bırakırsa?” dedik, yeri geldi “Yapay zekalar günümüzün en önemli teknolojik ilerlemesi” dedik. Fikriniz hangisinden yanadır bilinmez, ancak ilgili bilim insanları şimdi de kanser teşhisi yapan yeni yapay zekalar geliştirdiler. Bu noktada geliştirilen yapay zekalar, profesyonel bir dermatolog gibi ben ve cilt lekelerine bakarak iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu bir kanser olduğunu anlayabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa’da yaşayan veri bilimcilerinden oluşan ekip, geliştirdikleri yapay zeka sayesinde %95 doğru sonuç aldılar. İşin şaşırtıcı yanı ise en profesyonel dermatologlar bile bunu %86 oranında tespit edebiliyordu. Gerçek dünyada kullanılabilecek olan bu yapay zeka, gereksiz ameliyatların yapılmasını da önlemiş olacak.

Erken tanı aşamasında da kullanılabilecek olan bu teknolojik ilerlemenin, bir doktor ziyaretine gittiğinizde giriş niteliğinde karşınıza çıkması çok muhtemel görünüyor. Şu an için bazı bölgelerdeki izleri anlayamayan yapay zeka, ileriki dönemlerde daha da geliştirilerek hastanelerde kullanılabilecek.