Kanser Olduğu Yalanını Söyleyen Kadına Para Cezası!

Beyin tümörü olup bir süre sonra atlatmayı başardığını belirten dolandırıcı kadına mahkemeden çok ağır bir para cezası geldi.

2013’te Belle Gibson isimli bir kadın, kendisine beyin kanseri teşhisi konulduğunu ve bununla savaştığını belirtmişti. Sağlıklı beslenme üzerine yoğunlaşmış popüler bir mobil uygulama bile yayınlayan Gibson, hastalığı kullanarak sayısız insandan hayır işlerinden dolayı para kazandı. Kanseri yendikten sonra da sürekli bağışlar alan ve bunları çeşitli kurum ve kişilere yatırdığını belirten Gibson’un tüm bu hikayesinin yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

Hem kanser olduğu hem de kanser “tedavisi” konusundaki açıklamalarının hepsinin yalan olduğu anlaşılan 25 yaşındaki Avustralyalı kadının, yalnızca beyin kanseri olduğu yalanını söylemeyip, bu kanserden kurtulmasına yardımcı olan doğal şifa yöntemlerini de açıklamasıyla büyük tepki çekmişti.

Yemek kitabı ve The Whole Pantry isimli mobil uygulamadan elde ettiği gelirlerin birçoğunu çeşitli hayır kurumlarına bağışladığını açıklayan Gibson’un hiçbir kuruma bağış yapmadığı 2015’te ortaya çıkmıştı.

2 yıl devam eden mahkemenin ardından dava sonucunu açıklayan mahkeme, Gibson’u 1.1 milyon dolar cezaya çaptırdı, ancak bunu ödemeyeceği için ceza 420.000 dolara düşürüldü. Daha öne 10.000 dolarlık bağışından dolayı ufak bir indirimle 410.000 dolar para cezasına çarptırılan dolandırıcı kadın, bu paraları kazanmak için belki de gerçekten ihtiyaç sahibi insanların ölümüne sebep oldu. Doğruluğu hiçbir şekilde ispatlanamamış tariflerine bel bağlayan insanlar sonuç alamayarak daha kötü bir sürece girdiler.

Uygulaması üzerinden sürekli bağışlar toplayan ve ihtiyaç sahiplerine yatırdığını açıklayan Gibson’un bu bağışların hepsini kendi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

Biz de bir uyarıda bulunalım; kanser veya çeşitli hastalıklarda uzman olduğunu belirtip sizi dolandırmak isteyen insanlara karşı temkinli olunuz. Bu tarz durumlarda en güveneceğiniz kişinin doktorunuz olduğunu lütfen unutmayınız.