Önleminizi Alın: Kanserin '15' Öncelikli Belirtisi!

Dünyanın belki de en tehlikeli ve tedavisi zor hastalığı kanser türleri, ilk aşamada vücudunuza 15 uyarı yolluyor. Zamanında teşhis, kolayca hayat kurtarabilir.

Pek çok insan dünyanın en korkutucu hastalığı olarak AIDS'i görebilir. Ancak AIDS tanımı bile tek başına doğru değildir: AIDS; Hiv virüsü taşıyıp, tedavi görmeyen hastaların karşılaştığı son aşamadır. Virüs, direnç testine tabii tutulup, kişide doğru ilaç kombinasyonları kullanılırsa, HIV Pozitif bir kişi, hayatına uzun yıllar boyunca devam edebilir.

Ne var ki kanser, çok daha sinsi bir hastalıktır. Kanser, hücrelerinizin olumsuz yönde mutasyona uğramasına neden olur. Kanserin belirtileri, son derece basit hastalıklara ait belirtilerle karıştırılabilir. Erken teşhis hayatınızı kurtarır. Buna ek olarak ilerleyen safhalarda bile bu hastalığın üstesinden gelen güçlü kişiler görülmüştür. Yani, her zaman umut var.

Yine de, gerekli sağlık kontrollerini gerçekleştirmeniz için size bir rehber sunmak istiyoruz. İlk seviye kanser türlerinin 15 belirtisi mevcut.

Yumrular

Vücudunuzda aniden beliren yumrular kanser belirtisi olabilir. Ancak her yumru, kanser anlamına gelmez. Genellikle kanseri işaret eden yumrular sabit ve ağrılıdır. Sabit ve ağrılı yumrular, özellikle göğüs kanserinde gözükür.

İdrar Rengi Değişikliği

İdrar renginin aşırı koyu olması ve idrarın tuhaf bir kokuya sahip olması organlarınızdaki bir sorun anlamına gelebilir.

Gaitadaki Tuhaf Renkler

Gaitadaki tuhaf renkler, başta gastroenteroloji sistemindeki sorunların nedeni olabilir.

Sindirim Güçlükleri

Sindirim güçlükleri ve mide asitlerinin aşırı olması da belirti olabilir.

Yaralar

Özellikle cilt kanserinde görülen yaralar, normal sürede iyileşmezler ve normal yaralara göre daha güçlü bir renge sahiptirler.

Ağrılar

Bilhassa vücudun belirli bölgelerinde yoğunlaşan kronik ağrılar, kayda değer problemlere işaret edebilir. Belli noktadaki ağrı bir türlü düzelmezse doktora başvurmanızı öneririz.

Garip Lenf Nodları

Genelde lenf nodları, basit bir enfeksiyon karşısında bile şişme eğilimdedir. Lakin bazı kanserlerde, bu şişler bir türlü sönmez.

Kanamalar

Rahim kanserinin en sıkça rastlanan belirtisi vajinadaki kanamalardır. Kanamalar özellikle cinsel ilişki ve sonrasında sıklaşabilir.

Saçlardaki Anormallikler

Bazı kanser türlerinde Androjen ve estrojen hormanları aşırı düzeyde sargılanıyor. Bu saçlarda gerek dökülme, gerekse aşırı büyümeye neden olabilir.

Ateş

Ateş, pek çok basit enfeksiyonda görülebilir. Lakin kanserlerin neden olduğu ateş semptomları, ilaçlarla tedavi edilemez ve uzun süre devam eder.

Öksürük

Uzun süren öksürük, akciğerlerdeki bir soruna işaret edilebilir. Birkaç günü aşan aşırı öksürükle savaşıyorsanız, doktorunuza başvurun.

Benler ve Çiller

Ciltte aniden çillerin ve benlerin oluşması genellikle en ciddi cilt kanseri melanom ile ilişkilendirilir.

Aşırı Kilo Kaybı

Dİyet veya spor yapmadan birkaç günde 4.5 - 5 kilo kaybı ciddi bir belirtidir. Her tür kansere işaret edebilir.

Yorgunluk

Gece gündüz çalıştığınız için ortaya çıkan yorgunluklardan değil, ne kadar dinlenseniz ve beslenseniz geçmek bilmeyen yorgunluklardan bahsediyoruz. Böyle bir şey olursa, mutlaka bir uzmanı ziyaret edin.

Saydığımız maddeler son derece basit bir hastalığın da, kanser gibi ciddi hastalıkların da belirtisi olabilir. Vücudunuzu sizden iyi kimse tanıyamaz. Eğer bir anormallik hissediyorsanız, doktora başvurmaktan ve gerekli testleri yaptırmaktan çekinmeyin.