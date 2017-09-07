Kanserli Hücreleri 10 Saniyede Teşhis Edebilen Kalem

Teksas Üniversitesi araştırmacıları, kanser hücrelerinin hızlı büyüme yayılma dürtüsünden faydalanıp kanser tespitlerini %96 oranında doğru tahmin edebilen bir kalem geliştirdiler.

Kanser hücrelerini belirlemek için kanserli olduğu şüphelenilen bölgeye değdirilen kalem, buraya küçük bir su damlası bırakıyor. Canlı hücrelerdeki kimyasal maddelerin nüfuz ettiği damlacık, sonrasında analiz edilmesi amacıyla kalem tarafından tekrar emildi. Üstelik kalemle yapılan tüm bu işlemler, yalnızca 10 saniyede gerçekleşti.

Cihaz daha sonra binlerce kimyasalı aynı anda ölçebilen büyük bir spektrometreye takıldı ve spektrometre, doktorların nasıl bir dokuyla karşılaştıklarını gösteren bir kimyasal parmak izi üretti. Yeni geliştirilen teknolojiyle tümörlerin çok kısa zamanda, hızlıca kaldırılma imkanının oluşturulduğunu söyleyen bilim insanları, bu sayede ameliyatlarda kanserli hücrelerin bırakılması ihtimalinin de azaldığını belirtiyorlar. Karşılaştıkları en büyük zorluk ise bazı kanser hücreleriyle sağlıklı dokular arasındaki sınırın bulanıklığı.Denemeleri toplam 253 örnek üzerinde test edilen cihazın gelecek yıl yapılacak ameliyatlarda kullanılması bekleniyor.

Test aşamasında kullanılan 1.5 milimetre boyundaki yama, bilim insanları tarafından 0.6 milimetrelik doku yamasını analiz edebilecek şekilde geliştirildi. Yeni geliştirilen cihaz, kanserli hücrelerin alınırken vücutta kalan küçük kanserli hücrelerin yeniden tümöre dönüşmesini önleyecek olması sebebiyle büyük bir önem teşkil ediyor.