Kanserli Hücreleri Öldüren Nanobot Geliştirildi!

Araştırmacılar, kan dolaşımını keserek kanserli tümörleri öldüren tamamen otonom bir DNA nanobotu sistemi geliştirdi. Bu nanobotlar insanlı deneylerde etkili olursa kansere karşı yeni ve güçlü bir silah işlevi görebilirler.

Yaklaşık on atomluk bir genişliği kapsayan ve metrenin milyarda biri büyüklüğünde olan nanometre ve nano boyuttaki sistemlerin ve cihazların tasarımıyla ilgilenen teknoloji yani nanoteknoloji. Nanoteknolojinin tıbba uyarlanmasıyla ortaya çıkan nanotıp son yıllarda büyük gelişmeler gösteriyor. Son olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen otonom nanobotlar, kan dolaşımını keserek kanser hücrelerini öldürüyor.

DNA origami olarak bilinen bir tekniği kullanarak, Arizona Devlet Üniversitesi (ASU) ve Çin Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Ulusal Merkezi'nden (NCNST) bilim adamları, küçük robotları, trombin adı verilen bir kan pıhtılaştırıcı enzimi farelerdeki tümöre bağlı kan damarlarına yerleştirmek için programladılar. Nanobotlar bu kan damarlarının yüzeyine ulaştığında, trombini tümörün merkezine gönderdiler.

Nature Biotechnology'de yayınlanan ekibin çalışmasına göre, nanobotlar tümörün kandaki dolaşımını engelledi ve tedaviden 24 saat sonra kanserli hücre dokularına zarar verdi. Tedaviden iki gün sonra araştırmacılar ileri tromboz bulgusu gördüler ve üç gün sonra ise tüm tümör damarlarında trombosit tespit ettiler.

Klasik kemoterapi tedavisinden farklı olarak bu nanobotlar, DNA aptameri kullanarak daha hedefe yönelik bir tedavi gerçekleştirdiler. Her bir nanobotun üzerindeki özel madde bu nanobotları sadece tümör endotel hücrelerinin yüzeyinde büyük miktarlarda üretilen nucleolin adı verilen bir proteine ​​yönlendiriyor. Çünkü bu nucleoin adı verilen proteinler sağlıklı hücrelerin yüzeyinde bulunmuyor, dolayısıyla nanobotlar sağlıklı hücrelere temas etmeden geçiyorlar.

Araştırmanın bu özelliği kanser tedavisi için son derece önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. Çünkü trombin maddesi vücudun rastgele herhangi bir noktasına enjekte edildiğinde tehlikeli olabilir. Örneğin bir hastanın beynine gönderilmesi halinde inme gibi yüksek düzeyde problemlere yol açabilir.

Araştırmacılar, nanobotlarını sadece farelerde ve Bama minyatür domuzlarında test ettiler; ancak her iki durumda da, nanobotların tümörlerin küçültülmesinde güvenli ve etkili olduğu kanıtlandı. Şimdi araştırmacılar, teknolojilerini bir üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olacak klinikler arıyorlar.

Sonuç olarak, bu nanobotlar, bir hastanın sağlıklı hücrelerine zarar vermeden çeşitli kanser hücrelerini hedeflemek için kullanılabilirler.