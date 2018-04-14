Kim Kardashian ile evlenmesi ve müzikleriyle devamlı gündemde olan Amerikalı ünlü rapçi Kanye West'in tweetlerini silmesinin sebebi, bir felsefe kitabıyla açıklanabilir.

Kanye West'in zaman ve tarih kavramlarıyla ayrıca sosyal medyayla garip bir ilişkisi var gibi görünüyor, bu yüzden ünlü müzisyen neredeyse tüm sosyal medya geçmişini ortadan kaldırdı. West, Hollywood Reporter'ındaki bir röportaj sırasında insanların geçmiş hatıralarından bıkması konusundaki rahatsızlığını dile getirdi. Bazı müzisyenler de, West ile aynı fikirde. Görünüşe göre, onun felsefe kitabı olan 'Break the Simulation' bu konuyu ele alıyor.

Başta Kanye West ile felsefe çok ayrı iki fikir dünya gibi gözüküyor. Kitabın ne zaman çıkacağı ve ne zaman ortaya çıkacağı bilinmiyor, ancak bu West'in son sosyal medya kararlarıyla çok da çelişen bir durum değil. Mayıs 2017'de, West, Twitter ve Instagram hesaplarını sildi. Yaklaşık bir yıl sonra, bu cuma günü West, Twitter hesabını yeniden aktifleştirdi ancak tüm gönderilerini sildi.

West'in hesabında sadece üç tweet kaldı; Her biri West etiketiyle Twitter CEO'su Jack Dorsey konuyla alakalı bir retweet'e yönlendirildi:

Röportaj sırasında West'in aslında kendi iç tasarımcısı Axel Vervoordt ile röportaj yapması gerekiyordu. West, sorununu "insanlar fotoğraflara saplantılı" diyerek ifade etti, çünkü fotoğraflar insanları sürekli geçmişe taşıyordu.

“İnsanlar hatıralar üzerinde çok fazla duruyor. İnsanlar her zaman her şeyin tarihini duymak istiyor, ki bu önemli bir şeydir, ama bence tarihi nasıl değerlendirdiğimiz çok daha fazla önem taşıyor."

Sosyal medya alanında, en azından West, bu felsefeyi tam anlamıyla benimsiyor gibi görünüyor. Ünlü şarkıcı Instagram hesabını bu sene tekrar aktifleştirdi ve karısı Kim Kardashian'ın 'Mutlu Sevgililer Günü bebeğim' mesajını dile getirdikten bir süre sonra bunu yaptı.

Kendi adıma neredeyse Facebook çıktığından beri hiçbir sosyal medya hesabını düzenli bir şekilde kullanmayarak bu felsefeyi istemsiz bir şekilde uyguladığımı düşünüyorum. Peki, siz sosyal medyayı aynı şekilde mi değerlendiriyorsunuz yoksa 'olmazsa olmazım' mı diyorsunuz?