Geçtiğimiz haftalarda aniden kapandığı duyurulan son zamanların en büyük film - arşiv sitesi 123movies; diğer adıyla 123movieshub’ın aniden kapanmasının arkasından Amerika, yani Hollywood çıktı.

Netflix’in en büyük rakibi olan, üstelik tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunan 123movies geçtiğimiz günlerde aniden kapanmış ve “Yıllardır film ve dizileri sizler için sunuyoruz. Fakat şimdi veda etme zamanı. 123movies ekibi olarak, uzun zamandır bizimle olduğunuz ve bizlere destek olduğunuz için teşekkür ederiz” diyerek kullanıcılarına veda etmişti. Gerekçe olarak ise yaptıkları hizmeti telif haklarına ve sinema emekçilerine saygısızlık olarak hissetmeye başladıklarını bu tür filmlere ulaşmak isteyenlerin yasal ücretlerini ödeyerek yapımcılara saygı göstermeleri gerektiğini belirtmişlerdi.

Elbette yıllardır bu hizmeti veren bir sitenin bir anda böyle bir demeç vermesi oldukça mantıksızdı fakat gerçek sonradan ortaya çıktı: Hollywood!

Amerika Birleşik Devletleri, Bir elçisini web sitesinin tabanı olan Vietnam’a göndererek, Vietnam hükümetine bu sitenin kapatılması konusunda baskı uygulamış. İş birlikçi bir tutum sergileme zorunluluğu hisseden Vietnam ise gerekli ayarlamaları daha genel ve hedef göstermeden yaparak, bu siteye erişimi sonlandırmaya yönelik kararlar almış ve kapanmasına dair baskılarda bulunmuş. An itibari ile Vietnam, IP ihlali içeren cezalarını güçlendirmiş ve siber korsanlıkla savaşını bir kademe üst seviyeye getirmiş durumda.

Yani bu sitenin kapanmasının en temel sebebi Hollywood ve Amerikan baskısı olarak gözüküyor. Etik olarak haklı olsalar da böylesine kültürleşmiş bir websitesi için daha yapıcı çözümler sunulabilirdi. Uzun vadede sitenin geleceği belli olmasa da büyük ihtimalle 123movies cephesi kepenkleri indirmiş gibi gözüküyor.