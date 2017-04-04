Ünlü torrent sitesi BitSnoop kapanacağını duyurdu. Bitsnoop ilk olarak TorrentFreak'in sitesinde 1 Nisan'da bu haberi duyurdu. Bu mesajı şaka sanan kullanıcılar, işin ciddi olduğunu bir süre sonra kavrayabildiler. BitSnoop yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyordu.

2008’den beri hizmet veren popüler torrent sitesi Bitsnoop kapanacağını duyurdu. Milyonlarca torrentin olduğu site, dünyanın hala en popüler torrent sitelerinden biri. Yaklaşık 10 yıldır hizmet veren Bitsnoop, kapanacağını duyuran bir mesaj yayınladı. Hayranlarını hem üzen hem de duygulandıran bu mesaj, torrent-severler için de büyük bir eksikliğin doğacağının habercisi gibi.

“İyi bir yolculuktu, ancak her güzel şeyin bir sonu var.” ifadelerinin kullanıldığı mesajda, “Bizleri var ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Hepinizi özleyeceğiz. Muhteşemsiniz, muhteşem olmaya devam edin” cümlelerine de yer verildi. İlk olarak TorrentFreak’te 1 Nisan’da yayınlanan mesaj, kullanıcılar açısından 1 Nisan şakası olarak algılandı. Ancak çok geçmeden olayın ciddiyeti ortaya çıktı. Herhangi bir yanlış anlaşılma yoktu.

Site, yaptığı açıklamada bu güne kadar biriktirdikleri tüm veriyi Zooqle isimli arama motoruna devredeceklerini açıkladılar. Bitsnoop’un da piyasadan çekilmesi ile bir devir daha kapanacak gibi göürnüyor. 2016 yılının başından beri birçok torrent sitesi zor zamanlar yaşıyor.