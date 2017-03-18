Kapandıktan Sonra Migros’un Aldığı TazeDirekt Geri Dönüyor

2014 yılında doğal ürünlerini kapınıza getiren ancak bir süre sonra kapatılan ve Migros’un satın aldığı TazeDirekt, 21 Mart’ta tekrar faaliyetlerine başlayacak.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin yakından tanıdığı isimlerden Hasan Aslanoba’nın bir girişimi olarak karşımıza çıkan TazeDirekt, tamamen organik ürünleri kapınıza kadar getiren bir e-ticaret sitesi olmasıyla kısa sürede beğenilmişti. İki yıla yakın bir süre hizmette olan TazeDirekt, aniden alınan bir kararla birlikte kapatılacağını açıklamıştı.

TazeDirekt’in kapatılmasının ardından bir süre sonra Migros, bu girişimi satın aldığını duyurmuştu. Bir süredir TazeDirekt ile ilgili çalışmalar yürüten Migros sonunda sitenin tekrar hizmete başlayacağı tarihi duyurdu.

TazeDirekt ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre site, 21 Mart Salı günü tekrar kullanıma sunulacak ancak ilk etapta sadece İstanbul içi hizmet verecek. Aslanoba’nın bu girişiminin Migros çatısı altına geçtikten sonra tekrar başarılı olup olamayacağını hep birlikte göreceğiz.