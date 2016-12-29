Kapasitif Tuşlara Elveda: Galaxy S8’e Basınca Duyarlı Tuşlar mı Gelecek?

Galaxy S8’i yeniliklerle donatmaya niyetli olan Samsung, cihaza kapasitif tuş yerine basınca duyarlı tuşlar getirebilir.

Note 7 fiyaskosunu unutturmak için tüm odak noktasını Galaxy S8 üzerinde yoğunlaştıran Samsung, cihaza yeni bir teknolojiyi daha entegre edebilir.

Daha önce ekrana entegre edilmiş parmak izi tarayıcısının ve S-Pen destekli çerçevesiz ekranın olacağına dair söylentilerin yapıldığı cihaz için teknoloji gazetecisi David Ruddock, bir de basınca duyarlı yumuşak tuşların geleceği iddiasında bulundu. Ruddock’a göre bu tuşlar, telefonun alt çerçevesinin kullanım alanını arttıracak ve aynı zamanda özelleştirilebilir olacak.

Basınca duyarlı bu ‘yumuşak’ tuşların, 3D Touch gibi bir nevi Galaxy S8’in tüm ekranını basınca duyarlı hale getireceği anlamına geliyor. Söz konusu bu özellik, ayrıca Android 7.0 Nougat sürümüne sahip kullanıcıların yararlanabildiği yeniliklerden bir tanesi.

Galaxy S8’in tanıtım tarihiyle ilgili de sürekli söylentiler dolaşıyor. Şubat ayının sonunda başlayan MWC 2017 etkinliğine yakın bir tarihte tanıtılacağı söylenen cihazın, Mart sonu ya da Nisan başı gibi de satışa sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca hem diğer başarısızlıkların üzerine sünger çekmek, hem de yeniliklerle dolu bir ürün ortaya çıkarmak için Galaxy S8’in temel uygulamalarına entegre olan bir sanal yapay zekanın da (Bixby) gelebileceğini belirtelim.