Kapatılan ExtraTorrent Hayata Döndü!

Geçtiğimiz günlerde kapatılan ExtraTorrent, hayranları ve bazı site yöneticileri tarafından yeniden açıldı.

Sadece birkaç gün önce dünyanın en büyük torrent sitelerinden olan ExtraTorrent kapatılmıştı. Şimdi, bir grup paylaşımcı ve bazı site yöneticileri, torrent sitesini Extratorrent.cd adlı yeni bir alanda canlandırdığını iddia ediyor.

Kendilerini ExtraTorrent'te yönetici ve paylaşımcı olarak tanıtan grup, "Ulaştığımız tüm verilerle siteyi başarılı bir şekilde yeniden canlandırdık. Site şu an canlı ve yeni dosyalar ile sürekli güncelleniyor. Bazı küçük özellikler henüz çalışmıyor fakat düzeltmeye çalışıyoruz." dedi. Ayrıca bu grup daha önce kapatıldıkları dönemlerde The Pirate Bay ve Kickass Torrents gibi siteleri de canlı tutmayı başarmış.

Bugün itibariyle ExtraTorrent'in Extratorrent.cd adresinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Kullanıcıların güvenliği için HTTPS protokolü de siteye dahil edilmiş durumda. Fakat bu site bu isimle ne kadar canlı kalır kesin bir bilgi veremiyoruz.