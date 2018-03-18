Kapatılan NTV Spor'un Yerine Gelen DMAX Kanalı Nasıl İzlenir?

17 Mart akşamında saatler 22.30'u gösterirken, Yüzde Yüz Futbol programının ardından, Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova ile ekran hayatına son veren NTV Spor'un yerine geçen DMAX hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.
NTV Spor Dün Gece İtibarı ile Kapandı
Hangi Platform - Hangi Kanal
- Digiturk: 49. Kanal
- Tivibu: 62. Kanal
- Dsmart: 46. Kanal
- Fil Box: 31. Kanal
- Kablo Tv: HD:47, SD: 931
- Tv Plus: 39. Kanal
- Vodatone Tv: 50. kanal
DMAX Nedir?
DMAX kanalı Discovery Networks tarafından Türkiye'de hayata geçirilen bir kanal projesi. Kanalın vizyonu hakkında Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax'ın açıklamaları şu şekilde: “DMAX kanalını Türkiye pazarına tanıtmaktan ve kanal portföyümüzü daha da genişletip çeşitlendirmekten ötürü oldukça heyecanlıyız. DMAX zorlu mesleklerden, spor ve arabalara ve en iyi senaryolu içerikleri izleyicilere sunarken aynı zamanda onları eğlendirecek, aydınlatacak ve onlara ilham verecek. İzleyiciler kanalı izlerken çok keyif alacak!”
DMAX Frekans Ayarları
- Uydu Adı: TÜRKSAT 4A
- Alış Frekansı: 12.015 MHZ
- Polarizasyon: YATAY (H)
- SemboI Hızı: 27.500 MS/S
- FEC: 5/6
Her ne kadar Türk televizyon dünyası NTV Spor'u kaybetse de, dünya çapında oldukça bilinen ve sevilen bir kanalı da kazanmış oldu. Bakalım DMAX, Türk seyircisinin taktir ve beğenisini kazanabilecek mi?