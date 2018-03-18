Kapatılan NTV Spor'un Yerine Gelen DMAX Kanalı Nasıl İzlenir?

NTV Spor'un 17 Mart itibarıyla yayın hayatına son vermesinin ardından, kanalın yerine geçen DMAX'i nasıl izleyeceğinizi aktarıyoruz.

17 Mart akşamında saatler 22.30'u gösterirken, Yüzde Yüz Futbol programının ardından, Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova ile ekran hayatına son veren NTV Spor'un yerine geçen DMAX hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Hangi Platform - Hangi Kanal

Digiturk: 49. Kanal

49. Kanal Tivibu: 62. Kanal

62. Kanal Dsmart: 46. Kanal

46. Kanal Fil Box: 31. Kanal

31. Kanal Kablo Tv: HD:47, SD: 931

HD:47, SD: 931 Tv Plus: 39. Kanal

39. Kanal Vodatone Tv: 50. kanal

DMAX Nedir?

DMAX kanalı Discovery Networks tarafından Türkiye'de hayata geçirilen bir kanal projesi. Kanalın vizyonu hakkında Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax'ın açıklamaları şu şekilde: “DMAX kanalını Türkiye pazarına tanıtmaktan ve kanal portföyümüzü daha da genişletip çeşitlendirmekten ötürü oldukça heyecanlıyız. DMAX zorlu mesleklerden, spor ve arabalara ve en iyi senaryolu içerikleri izleyicilere sunarken aynı zamanda onları eğlendirecek, aydınlatacak ve onlara ilham verecek. İzleyiciler kanalı izlerken çok keyif alacak!”

DMAX Frekans Ayarları

Uydu Adı: TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Alış Frekansı : 12.015 MHZ

: 12.015 MHZ Polarizasyon: YATAY (H)

YATAY (H) SemboI Hızı : 27.500 MS/S

: 27.500 MS/S FEC: 5/6

Her ne kadar Türk televizyon dünyası NTV Spor'u kaybetse de, dünya çapında oldukça bilinen ve sevilen bir kanalı da kazanmış oldu. Bakalım DMAX, Türk seyircisinin taktir ve beğenisini kazanabilecek mi?