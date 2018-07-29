Geçmişten bu güne çeşitli sebeplerden dolayı birçok canlı soyu, tükenme tehlikesi ile karşı karıya kalıyor. Dinozorlar, pandalar derken şimdi de sıra kaplanlara geldi.

Gerek yaşam koşulları, gerekse insanların bilinçsiz davranışlarından dolayı bazı canlı türleri, soylarının tükenmesi ile karşı karşıya kalıyor. Aslına bakarsanız bu süreç yeni bir durum değil. Geçmişten bu güne devam eden bu döngü, şimdi de kaplanların başına geldi. Konu hakkında açıklama yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), dünya üzerinde yaşayan kaplan sayısının 3900’e kadar gerilediğini belirtti.

Belgesellerde sıkça gördüğümüz, hayvanat bahçelerinde ise hayranlıkla izlediğimiz kaplanlar, aslına bakılırsa hayatımızın içerisinde yer alıyorlar. Çeşitli reklam, haber ve dizilerde yerini alan kaplanlar, insanlık için güç ve zarafetin bir tanımıydı. Şu anda Uluslar arası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listeye aldığı kaplan türü, doğada oldukça az sayıda kaldı.

Varlığının insan türü kadar eski olduğu bilinen kaplan türü, ilk olarak Asya kıtasından dünyaya yayılmıştı. Buna ek olarak besin piramidinin en üstünde yer aldığı bilinen yırtıcı tür, daha alt basamaktaki türlerle beslenerek hayatta kalıyordu. ‘Şemsiye tür’ olarak adlandırılan kaplanlar, aynı zamanda doğanın denge içerisinde olduğunun da bir kanıtı olma niteliğindeydi. Yani anlayacağınız bu tükeniş, doğada işlerin de ters gittiğinin habercisi olabilir.