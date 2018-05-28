Kaptan Amerika'nın Infinity War'daki Telefon Numarası

Avengers: Infinity War'da bir sahnede Steve Rogers'ın cep telefon numarası izleyicilerle paylaşılmıştı. Bu telefon numarasının gerçek olması planlanıyormuş.

Kaptan Amerika'nın filmde gördüğümüz telefon numarası şu şekildeydi: 678-136-7092. Doğal olarak filmin ve serinin gedikli fanları direkt olarak bu numarayı aramayı denediler fakat sonuç maalesef hüsran oldu. Telefon numarası, arayan kişileri hiçbir yere ulaştırmıyordu.

Aslında planlanan bu değildi. Filmin yapım aşamasında fanların bu numarayı arayacağı tahmin edilerek, gerçekten ulaşılabilecek bir telefon numarası haline getirmeyi düşünüyorlardı. Numarayı aradığınızda sizi Steve Rogers'ın telesekreter mesajı karşılayacaktı.

Filmin yapım ekibinden Joe Russ, bu fikri Disney'e götürmüş ve kendileri bu fikri reddetmiş. Sanıyoruz ki işin içinde bir takım yasal problemler olma ihtimali sebebiyle Disney bu topa girmek istemedi. Keşke bu tip bir güzellik yapılsaydı; filmin ve Kaptan Amerika'nın hayranları için oldukça hoş bir anı olurdu.