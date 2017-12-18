Kaptan Amerika’nın kalkanı gerçekte bu akrobasi hareketleri için müsait mi? Bir YouTuber bunu merak etti ve kendi yaptığı kalkanla parkurlarda şansını denedi.

Marvel Sinematik Evreni’nin en ünlü ve kendisine en çok yer bulan karakterlerinden birisi olan Kaptan Amerika, yaptığı tüm bu akrobatik hareketleri nasıl yapıyor? Sonuçta vibranium çeliğinden yapılmış kocaman bir kalkanla birlikte gezen karakterimiz, bu kalkanla birlikte bazen fizik kurallarına karşı gelebiliyor.

Yayınladığı parkur videoları ile tanınan Friggin Boom Toys isimli YouTube kanalı, film boyunca kalkanıyla birlikte akrobatik hareketler yapan Kaptan Amerika’nın gerçekte bunu yapıp yapamayacağını irdelemiş. Bunun için ev yapımı bir kalkanla güzel bir parkur pistine atlayan YouTuber kardeşimiz, parkuru tamamlarken kalkanın kendisine ne kadar yardımcı olabileceğini araştırdı.

İzlediğimiz videoya göre söylemeliyim ki, Kaptan Amerika’nın çok kolaymış gibi gösterdiği kalkanlı akrobasik hareketler pek kolay değil. Parkurun neredeyse her anında işleri zorlaştıran kalkan, parkur testinde sınıfta kalmış gibi duruyor. Eğer işin içinde kalkan olmasa, Kaptan Amerika için pek çok şey daha kolay olurdu.

Parkurda en önemli unsurlardan olan dengeyi yok eden bu kalkan, gerçek hayatta gerçek süper kahramanların bakacağı ilk savunma silahı olmayacaktır. Bence, Kaptan Amerika’yı bu konuda biraz kazıklamışlar. Bak Kış Askeri’ne, ne güzel sol elini olduğu gibi çelikten yapmışlar. Akarı yok, kokarı yok, tertemiz.