Kar Yağarken Etrafın Neden Sessiz Olduğunu Merak Ettiniz mi?

Standart bir güne göre kar yağdığı zamanlarda ortalık genelde sessiz, sakin olur. Peki buna sebep olan şey de ne?

Günlük güneşlik ya da yağmurlu havalara oranla kar yağan günlerde etrafın genelde sessiz sakin olduğunu fark etmiş olabilirsiniz, üstelik araçların ve insanların dışarıda bulunmalarına rağmen. Peki buna sebep olan durumlar neler?

Öncelikle trafik yoğunluğu, kar yağan günlerde diğer günlere oranla daha az olur. İnsanlara nazaran en çok sesin otomobillerden çıktığını hesaba katarsak, sessizliğin oluşmasındaki en büyük payın sayısı azalan otomobillerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kar tanelerinin yapısı da kar yağışı esnasında çevrenin sessiz olmasını sağlar.

Kar, buz kristallerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve yeni yağan kar taneciklerinin yüzeyinin gözenekli yapısı, karın ses dalgalarını soğurmasına yardımcı olur. Havada basınç dalgaları oluşturarak ilerleyen ses, enerjinin çarpışmalar yoluyla molekülden moleküle aktarılmasıyla çok uzak mesafelere ulaşabilir.

Karın bu özelliği hem yapısıyla hem de zamanla yakından ilgilidir. Çünkü zaman ve koşulları, kar tanelerinin yapısında bazı değişikliklerin oluşmasına sebep olur. Yüzeye düşen su kristalleri eriyip tekrar donduktan sonra kar taneleri daha sert ve pürüzsüz hale gelir. Böylelikle de ses dalgalarını daha kolay yansıtır.