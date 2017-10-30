Kar Yerine Güneş Kremi Yağan Gezegen Keşfedildi!

NASA'nın gözlemlerinde ortaya çıkan yeni gezegende kar yerine güneş kremi yağıyor!

Her ne kadar havalı görünse de bu güneş kremi, ironik olarak, gezegenin sürekli karanlık olan tarafına yağıyor.

Hubble Teleskobu ile NASA tarafından yakın zamanda keşfedilen ve Kepler-13Ab adı verilen gezegen, gökyüzünden kar yerine güneş koruyucu yağdıran bir atmosfere sahip. Güneş kremi derken, bildiğimiz markettekiler değil tabi. Titanyum oksit, güneş kreminin temel bileşeni ve bu gezegende de gökyüzünden yağan madde tam olarak bu.

Astronomların tahminlerine göre gezegenin sürekli karanlıkta kalan tarafındaki çok düşük sıcaklıklar, titanyum oksitin kristalleşmesine, bulutlar oluşturmasına ve kar gibi gezegenin yüzeyine düşmesine sebep oluyor. Kepler-13Ab aynı zamanda çok yüksek bir kütlesel çekim kuvvetine sahip olduğundan bu bileşik atmosferinden kaçarak uzaya çıkamıyor.

Gezegenin dönmemesinden kaynaklı olarak iki farklı atmosferin var olması, bu durumun ortaya çıkarılmasına yol açtı. Aynı durum bizim uydumuz Ay'da da geçerli ve "gelgit kilidi" olarak adlandırılıyor.

Daha önce teorisi ortaya atılmış ancak kanıtlanamamış bu titanyum oksit yağışları, bu gözlemle birlikte kanıtlanmış oldu.