Kara Deliğin İlk Fotoğrafını 2018'de Görebileceğiz!

Bir dizi teleskoptan oluşan EHT sistemi, 4 milyon güneş büyüklüğündeki süper kara deliğin fotoğrafını çekmek için nihayet hazır.

Event Horizon Teleskobu (EHT), Sagittarius A'nın fotoğrafını çekmeye nihayet hazır. Bu yıl 5 ila 14 Nisan tarihleri arasında sanal teleskop, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara deliğe doğru eyleme geçecek. EHT, aslında Dünya çapında farklı ülkelerde bulunan bir dizi radyo teleskobundan oluşuyor.

EHT ekibi, bünyesindeki tüm gözlemevlerini gezegeni kuşatan tek bir kocaman teleskop haline getiriyor. Süper kara deliğin büyüklüğü yaklaşık dört milyon güneş boyutunda ve gezegenimizden 26.000 ışık yılı uzakta. EHT sistemi ise 20 milyon kilometrelik gözlem yapabiliyor. Bu da Dünya'da otururken Ay'daki bir portakala bakmak gibi.

Katılımcı gözlemevlerini hazırlamak için ekip atom saatleri ile donatılmış durumunda. Bellek alanlarına sahip en hassas zaman damgaları ve sabit sürücü modülleri sunuluyor. Bilim insanları muazzam miktarda veri toplamayı beklediklerinden, 10.000 dizüstü bilgisayara yetecek kadar modül konuşlandırdılar. Bu sabit diskler, gözlem dönemi bittikten sonra EHT'in ilgili verilerini MIT Haystack Gözlemevi'ne gönderecek. Araştırmacılar, insanların kara deliğin ilk fotoğrafını 2018 yılının başında görebileceklerini söylüyor.

Bilim insanlarının görmeyi umdukları şey ise şuna benzer bir fotoğraf.

Simülasyonlarla oluşturulan fotoğraf

Einstein'ın genel görelilik teorisine dayanarak, siyah kütleyi kuşatan kızıl bir ışık görmeliyiz. Bu kızıl ışık kara delik onları yutmadan önce gaz ve tozdan yayılmıştık. Peki ya başka bir şey görürsek? Einstein yanılmış olabilir mi?