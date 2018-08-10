Uzay, Sandığımız Kadar Sessiz Olmayabilir

Gizmodo tarafından paylaşılan bir videoya göre uzay sandığımız kadar sessiz değil. Bilim insanları tarafından yapılan keşfe göre kara delikler, çekim kuvvetleri ile kendilerine yakınlaştırdıkları gaz kümeleri sayesinde uzayda bazı ritmik sesler çıkarıyor.

Uzayda ses olmadığını biliyoruz. Ses dalgaları, duyulabilir bir ses oluşturmak için sıvı ya da gaz gibi titreşimleri iletebilen ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Uzay ise koca bir maddesel boşluktan oluşur. Dolayısı ile uzayda ses dalgaları yayılamaz.

Chandra X-ray Gözlemevi’ndeki bilim insanları, Dünya’dan yaklaşık 240.1 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Kahraman Kümesi’nde tuhaf bir keşif gerçekleştirdiler. Kümede bulunan gazlar, bir yıldız oluşturabilecek kadar sıcaktı fakat yıldız oluşturmuyorlardı.

Kümenin içinde bulunan gaz bir kaynaktan enerji alıyor ve yıldız oluşturmadığı halde sıcak kalmaya devam ediyordu. Tamam da bu gaza enerji veren kaynak neydi? Bilim insanlarının bu tuhaf fenomeni açıklığa kavuşturacak ipucunu bulması uzun sürmedi.

Görünüşe göre Kahraman Kümesi’ndeki gazlar bir kara delikten enerji alıyordu. Bu sayede de gazlar bir yıldız oluşturmuyor, ancak sıcaklığını da kaybetmiyorlardı. Daha da önemlisi bu kara delik, nedeni bilinmeyen bir şekilde sesler çıkarıyordu.

Araştırmacılara göre bazı gazlar kara deliğin çekim kuvvetine kapılarak kara deliğe düşerken, bazı gazlar da kara delikten dışarı doğru itilir. Bu çekme ve itme kuvvetinin karşılaşması, kara deliğin dışarıya doğru ritmik olarak titreşimler yaymasına neden oluyor ve yoğunlaşan gazlar da titreşimlerin ses olarak yayılmasını sağlıyor.