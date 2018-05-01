Bu yılın başından beri bir iyi bir kötü haberini aldığımız Tesla, Bloomberg'in açıklamalarına göre her dakika 6500 dolar kaybediyor.

CEO'sunun Elon Musk olduğu elektirikli araba şirketi Tesla, para kaybetmeye devam ediyor. Bazı haber kaynaklarına göre şirketin zararı şu an için neredeyse dakika başına 6500 dolara ulaştı.

Elon Musk tarafından büyük hayallerle kurulan Tesla, bu yılın sonuna kadar tüm para kaynaklarını yitirebilir ve yıl sonunda bir iflas haberiyle karşımıza gelebilir. Şirketin elinde şu an için 3.5 milyar dolar mevcut, Musk şirketinin daha fazla sermaye kaynağı olmadığını ve Tesla'nın 2018'den sonra daha fazla harcama yapmaya başlayacağını söylüyor.

Ünlü CEO hala iyimser bir bakış açısı içerisinde, ancak bu şirketin durumunu pek de değiştirmiyor. Şirketin bu denli büyük bir mali krize girmesinin sebepleri şunlar olabilir:

Şirket, Model 3 Vaatlerini Yerine Getiremedi

Model 3, tek bir şarjla 200 milden fazla gidebilen 35 bin dolarlık bir araç olarak tanıtıldı. Ancak şimdiye kadar Tesla, bu tanıttığı vaatlerin hiçbirini yerine getiremedi ve sadece 44.000 $ 'lık sürümünü piyasaya sundu.

Ön sipariş veren müşterilere bin dolarlık avantaj sağlama vaadininde bulunan Tesla, bu talebi dahi yerine getiremeyebilir, keza bu avantajdan yararlanmak isteyen ön sipariş yapmamış başka insanlar da olabilir. Bu yüzden ön sipariş yapmış kişiler depozitolarını geri isterse Tesla'nın daha büyük bir kaosa sürüklendiğini görebiliriz.

Tesla, Kardan Çok Zarar Ediyor

Tesla, şirket politikası olarak bir kenara para ayırmayı kabul etmedi, şirketin bir şekilde ilerleyeceğini düşündü. Yatırımcılarsa şirket yükselişini memnuniyetle karşılayarak stoklarını daha da yükseltti. Tesla, geçtiğimiz sene 1 milyar doların üzerinde bir artış yaşadı, ancak şirketin 9 milyar dolara yakın borcu olduğu için bu durum pek de olumlu yansımadı.

Tesla, yılın ortasına kadar paraların suyunu çekebileceğini öngörerek Model 3'ü piyasaya sürmüştü. Bu sayede şirketin sahip olduğu 3.5 milyar dolar da 2018 yılına kadar muhafaza edilebilecek. Ancak gelecek sene bu durum daha da kötü bir hale gelebilir ve yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyük kayıplar yaşanabilir, bu yüzden de yatırımcılar şirketten çekilerek çalışanların işine son verilebilir.

Üretimin Sürekli Devam Etmemesi ve Üretim Hedeflerinin Yerine Getirilmemesi

Tesla'yı gözlemleyen bazı araştırmacılar, Tesla'nın şu anda sahip olduğu işçi sayısına odaklanmış durumda. Bloomberg, yaklaşık 40.000 işçinin olduğunu bildiriyor, ancak otomotiv endüstrisinin uzmanlarının merak ettiği asıl şey, Tesla'nın Fremont, California'daki fabrikasında kaç çalışanı olduğu.

Kıyaslama yapacak olursak eğer General Motors ve Toyota beraber ortak bir girişim yaptıkları vakit, 1997 yılında 5.000 işçi, 350.000 araç üretti. Tesla'nın işçilerine bakacak olursak, şirket, 6.000 ila 10.000 işçiyle 100.000'den az otomobil üretti.

Belli ki şirket gelecek günlerde de kara haber üstüne kara haber almaya devam edecek. Tesla'nın bu saatten sonra nasıl toparlayacağı bilinmez ama gönlümüz hep Tesla'dan yana olacak. Umarız, ilerleyen günlerde şirket iyi haberlerle karşımıza çıkabilir.