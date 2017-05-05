30 Yıllık Efsane Geliyor: Kara Kule'nin Fragmanı Yayınlandı!

Stephen King'in 7 kitaptan oluşan ve yazarın en çok satan serisi konumunda bulunan Kara Kule'nin sinema uyarlamasına ait yeni fragman yayınlandı.

8 kitaptan oluşan The Dark Tower serisinin ilk kitabı, yayınlandığı 1982 yılından beri büyük ilgi gördü ve adını "kült eserler" arasına yazdırmayı da bildi. 30 yıllık tarihe sahip eserin filmi 4 Ağustos 2017'de tüm dünyada gösterime girecek. Filmin baş rolünde Marvel'ın Sinematik Evreni'nden tanıdığımız, BAFTA ödüllü oyuncu Idris Elba yer alıyor. Filmdeki kötü adam rolünü ise Matthew McConaughey(Randall Flag - Man In Black olarak da tanınıyor) üstlenecek. Görünüşe göre esas kötü adam Kızıl Kral'la henüz tanışmayacağız.

Nikolaj Arcel tarafından yönetilen filmin bütçesi, sinemadaki pek çok yapıma göre mütevazi. Her ne kadar 60 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olsa da, The Dark Tower, Deadpool gibi çok beğenilip büyük bir gişe hasılatı elde edebilir. Zira sadece kitabın hayranlarının sayısı bile muazzam düzeyde.