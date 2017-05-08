Karadeniz’de Dünya Savaşı'nda Batan Bir Uçak Enkazı Bulundu!

Kırım kıyılarında, İkinci Dünya Savaşı sırasında battığı tahmin edilen bir uçak enkazı bulundu. 1943 yılında Nazilere karşı ABD-Sovyetler-İngiltere ittifakının düzenlediği büyük operasyona katılan uçaklardan biri olduğu tahmin edilen P-40 tipi araç, Rusya tarafından sudan çıkarıldı. Bir drone, olayı anbean kaydetti.

Türkiye’nin kuzeyinde, Kırım yakınlarında bulunan Kerch Boğazı’nda batan bir uçak; Ruslar tarafından denizden çıkarıldı. ABD kökenli Curtiss P-40 modelinde olduğu tespit edilen uçak için muhtemelen İkinci Dünya Savaşı’nda, Nazi Almanyası kuvvetleri tarafından 1943 yılı civarlarında düşürülmüş olabileceğine yönelik tahminler yapılıyor. Uçak, Kırım yarımadası ve Rusya arasında yapılacak bir köprü projesi için sudan çıkarılırken görüntüler, bir drone tarafından kaydedildi.

Enkazı çıkaran ekibin lideri Alesandr Yolkin, çıkan P-40’ın eski Kittyhawk model uçağın modifiye edilmiş bir hali olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle bu uçak, Kızıl Ordu’nun Almanlar tarafından işgal edilmiş Kırım yarımadasını geri almak için düzenlediği Kerch-Eltigen Operasyonu’na katılan 1000 uçaktan biriydi.

Yolkin uçağın durumu hakkında şunları söyledi: “Uçak, düşman tarafından otomatik tüfekle delik teşik edilmiş durumdaydı. Denizin dibinde, burnu Taman kıyısına yönelmiş bir şekilde yatıyordu. Kondüsyonundan anlaşılıyor ki, suya doğrudan çakılmamış. Büyük ihtimalle bir süre su yüzeyinde sürüklenmiş.”. Kerch-Eltingen Operasyonu, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin katıldığı en kanlı muharebelerden biriydi. 130.000 asker ve 250 gemiden fazla bir kuvvet, Kırım’da Alman işgaline karşı çarpışmıştı. Aşağıdaki videodan çıkarılış anlarını izleyebilirsiniz.