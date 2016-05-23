Karadeniz'deki Hortum Yüzünden Bir Uçak Zorunlu İniş Yaptı!

Karadeniz'de meydana gelen 3 hortumla aynı anda seyahat eden bir uçak, kötü hava koşullarından dolayı zorunlu iniş yaptı.

Genel anlamda şiddetli hortumları ve tornadoları Amerika'da görmeye alışkınız. Ancak Karadeniz'de meydana gelen hortumlar da oldukça şiddetliydi. Hatta aynı anda uçuş yapan bir uçağa oldukça zor anlar yaşattı. Ardından ise uçak Rusya'nın Soçi kentine iniş yapmak durumunda kaldı.

Seyahat eden bir uçağın hortumlar sonucu iniş yapmak durumunda kaldığı video, Salı günü Rus web sitelerinde paylaşılmaya başlandı. Üstelik görüntülerde yalnızca 3 tane hortum görsek de, aynı günde 12'den fazla hortum olduğu ortaya çıktı. Ayrıca birkaç haftadır aynı bölgede bu tarz tehlikelerin devam ettiği dile getirildi.

Rusya'nın yerel gazetesi Sochi Express'e göre bölgedeki sert hava koşulları nedeniyle 9 uçuş ertelendi ve inecek uçakların Rus şehirleri Anapa ve Krasnodar'daki havaalanlarına yönlendirilmesi sağlandı.

Aynı günde birçok insan hortumlara rastladı. Uçağın iniş yaptığı süre zarfında yalnızca 3 tane hortum olduğunı görsek de, gün içerisindeki diğer hortumlar da kameralar tarafından çekildi.

Zaten geçtiğimiz haftalarda da Soçi'de hortumlar tespit edilmişti ancak şimdiye kadar bu kadar zorlu bir hava koşuluna rastlanmamıştı. Üç hortumun meydana geldiği hava olayında herhangi bir kaybın olup olmadığı ise bilinmiyor.