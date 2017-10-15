Karadul Örümceğinden Neden Korkmamalıyız?

Karadul örümceğiyle ilgili etrafta oldukça fazla ve korkunç olan efsaneler dönüyor. Ancak Karadul örümceği düşündüğünüz kadar korkutucu bir örümcek değil.

Örümceklerin etrafımızda dolaşmaları ilgi çekici bir durum değil. Ancak siz ne yapsanız da o canlı doğası gereği hayatınızın bir aşamasında karşınıza çıkacak ve o an eğer korkunuzu yenmediyseniz kaçacak delik arayacaksınız. Elbette burada bahsettiğim zararsız olanlar değil, zehriyle nam salmış örümcekler. Fakat Karadullar dahil olmak üzere diğer tehlikeli türlerin sizinle cidden bir alıp veremedikleri yok. Doğanın kuralı işliyor.

Örümcekler, sıcaklık ve suya ihtiyaç duyan canlılardır ve evlerin dış cepheleri onlar için en uygun yerlerdir. İçeriye girdiklerinde ise perde kornişleri ve duvarların yüksek kısımlarına yerleşirler. Eğer eviniz farklı haşerelerin istilası söz konusuysa örümceklerin orada bulunmaları için bir sebep yoktur. Özellikle karadullar için. Canlının her türlüsü kolay avı seviyor anlayacağınız.

Ülkemizin Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve nadiren de Akdeniz bölgelerinde görülebilen Karadullar, çoğu canlıyı öldürebilecek güçte bir zehre ve bir çıngıraklı yılan ısırığından 15 kat daha çok acı veren ısırıklara sahip. Ancak ısırılma ihtimaliniz çok zayıftır. Endişelenmeniz gereken ısırıklar, dişi karadul örümceklerine aittir ve onları da siyah gövdelerindeki kırmızı leke sayesinde kolayca ayırt edebilirsiniz.

Dişi karadulların sizi ısırmaları için onlara dokunmanız yeterli. Ancak bilimsel bire araştırmada karadulların, neredeyse ezilecekmiş gibi sıkıştırıldıklarında ısırık savunmasına geçtikleri söyleniyor. Ayrıca aynı çalışma parmağınızla sürekli rahatsız ettiğiniz bir karadulun ısırmak yerine kaçtığını söylüyor. İşte kanıt:

Yukarıdaki videoda Brave Wilderness isimli YouTube kanalının profesyonel sunucusunu izliyorsunuz. Videodaki görüntüler söz konusu araştırmanın söylediklerini doğrular nitelikte. Çünkü bir karadulu gerçekten rahatsız etmezseniz, sizden uzaklaşma eğilimi gösteriyor.

Oldu da bir karadul ısırığına maruz kaldınız, sonrasında neler gerçekleşir?

İlk belirtiler; mide bulantısı, kas ağrıları ve sizi korkutan halüsinasyonlar görmeniz olacaktır. Halüsinasyon belirtileri çok yaygın olmamakla birlikte zerk edilen zehrin miktarına göre değişebiliyorlar. Karadullar, ısırdıkları esnada zehir zerk ederken nefes alamazlar. Yani bir ısırık onları hayati tehlikeye sokar. Bu yüzden, dış etkenlerden gelen hayati tehdit sezdiklerinde ısırma eğilimi gösterirler. Zekice, değil mi?

Ayrıca çoğu ısırıklarında zehir zerk etme eylemini gerçekleştirmezler. Bunlar pasif ısırıklardır ve hayvanın kendini koruma iç güdüsüdür. Oldu da zehirli bir ısırığa maruz kaldınız. Muhtemelen hayati tehlike altında değilsiniz ve sancılı bir süreçten sonra, çok şanssız değilseniz kurtulabilirsiniz. Eğer böyle bir durumda yakınınızda sağlık kuruluşu varsa doğrudan oraya gitmeniz ve panzehir olmanız gerekiyor.

2013 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği’nin açıkladığı verilere göre 1.866 karadul ısırığından yalnızca 14’ü ciddi semptomlara neden oldu. Bunlar arasında hayatına kaybeden insan sayısı ise hiç yok. Yine de unutmayın ki, karadul zehri böcekleri öldürmek içindir ve bir insan vücudu bu zehrin ölümcül etki göstermesi için oldukça büyüktür. Bu yüzden ölüm tehlikesi aşırı hasta yaşlılarda ve küçük çocuklarda geçerli olmakla beraber, o an metabolizması verimli çalışmayan yetkişkinler de bunun kurbanı olabilir.