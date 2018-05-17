Karahindiba Bitkisinin Yaşam Döngüsünü Gösteren GIF

Sosyal medyada hızla yayılan, karahindiba bitkisinin bulunduğu bir gif, sonuna kadar izlendiğinde çoğu kişinin büyük bir aydınlanma yaşamasını sağlıyor.

Sanıyoruz ki hepimiz yol kenarlarda sapsarı yaprakları olan çiçeklere denk gelmişizdir. Çok dikkat çekici, ayırt edici bir özelliği olmadığını söylersek haksız olmayız.

Bunun yanı sıra hepimiz baş kısmı yuvarlak olan, üfleyince etrafa beyaz beyaz polenimsi yapılarını saçan bitkiye de denk gelmişizdir. Hatta ilkine göre daha popüler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Şimdi sıkı durun... Bu ikisi, aslında aynı bitkiler! İnanmadığınızı biliyoruz, o zaman sizi bu gif'e alalım:

Görüyorsunuz...

Bu yaşam döngüsünü görüntüleyen ve ağızlarımızı hayran bırakan kişi, Emmy ödüllü İngiliz fotoğrafçı Neil Bromhall. Kendisi bir ay boyunca karahindiba bitkisini kayıt altına almış ve sürecin sonunda da ortaya çıkan videoyu hızlandırıp böyle nefis bir işe imza atmış.

Bitkilerle iç içe olan bazı kişilerin bile ilk defa öğrendiği bu döngü esnasında, bitkinin sarı çiçekleri tamamen açıldıktan sonra, tohumların olgunlaştığı pofuduk pofuduk beyaz top dönemine geçmek için bitki tekrar kapanıyor. Bu beyaz topçuklar, üfleyenlerin de bildiği üzere, en hafif esintide bile uçup çevreye dağılıyor ve böylece bitkinin de tohumları doğaya yayılmış oluyor.

Doğa gerçekten oldukça büyüleyici...