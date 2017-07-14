Karakargalar, İnsanlar Gibi Geleceği Düşünüp Plan Yapıyor!

Yeni yapılan araştırmanın sonuçlarına göre deneylere tabi tutulan karakargaların geleceği düşündükleri, planlama ve takas yeteneklerini sergiledikleri anlaşıldı.

Dünyanın en zeki hayvanlarının başında gelen kuzgunların ve kargaların üstün zekaları, yıllardır araştırmacıların aklını meşgul ediyor. Science dergisinde bu ay yayınlanan yeni bir araştırma, karakargaların gelecek için planlama yaptıkları ve bu durumun küçük çocuklarla ve bazı maymun türleriyle ayı seviyede olduğunu ortaya koydu.

Çalışmalar, bir dizi karakarga üzerinde şu şekilde gerçekleştirildi: Bir kutuyu açmak için bir başka aleti kullanmak ve ödüle ulaşmak. Sonraki adımdakara kargalara sadece kutu verildi ve gerekli araç verilmedi. Kutuyla geçirdikleri 1 saatin ardından karakargalara, içinde gerçek aracın olduğu birkaç değişik nesne verildi ve kutu onlardan uzaklaştırıldı. Son adımda aletlerle 15 dk geçiren karakargalara kutular tekrar verildi ve %86’lık doğruluk payıyla uygun aleti seçip kutuyu açtıkları gözlemlendl.

Karakargalara verilen ödül, bir köpek maması parçasıydı. Bu testler, onların gördüklerini ve tecrübelerini unutmadıklarını, plan yaptıklarını ve sabrettiklerini gösterdi. Araştırmacılar, karakargaların araçları taklit etme ve süreç planlama gibi özelliklerinin maymunlarla benzerlik gösterdiği görüşündeler. Bunlar aynı zamanda insanlar için de oldukça tanıdık, temel davranışlardır. Karakargalar ve maymunların bilişsel becerileri birbirlerine paralel olsa da, bağımsız olarak evrimleşmiş oldukları ortaya çıktı.

Çalışma, kuşların ve diğer zeki türlerin evrimleşme süreçlerine ışık tutuyor.