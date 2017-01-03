Grinin Elli Tonu’nun Devamı Olan 'Karanlığın Elli Tonu' İçin Fragman Geldi!

E. L. James’in serisinden sinemaya uyarlanan Grinin Elli Tonu’nun devamı niteliğindeki Karanlığın Elli Tonu için ilk fragman geldi.

Özellikle sinemaya uyarlanmasının ardından hem kitap satışı, hem izlenme hem de tartışma noktasında bir anda deli gibi popüler olan Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey), 2015’teki gösteriminin ardından yeni versiyonuyla geri geliyor.

E. L. James’in aynı adlı eserinin devamı olan Karanlığın Elli Tonu (Fifty Shades Darker) adlı yapım ile 10 Şubat 2017’de vizyona girecek olan film için fragman yayınlandı. Yine ilk filmde olduğu gibi Jamie Dornan ve Dakota Johnson’ın başrollerinde olduğu yapım, yine vizyondan sonra çok konuşulacak gibi.