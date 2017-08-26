Evrimin Bilinmeyen Yüzü "Karanlık DNA" İle Tanışın!

Canlıların ana yapısını oluşturan DNA'lar arasında, belirli işlevlere sahip olmasına rağmen tespit edilmesi daha zor olan "Karanlık DNA"ların olduğu ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre bu "Karanlık DNA"lar, canlıların evrimiyle ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

DNA dizileme teknolojisi, uzun zamandır bilim insanlarının canlı varlıkları tanımlamada kullandığı bir araştırma metodudur. Canlı varlıkların genom haritaları bu metot ile çıkarılarak bilim çevresi, "zürafaların boynunun neden uzun olduğu" veya "yılanların neden sürünen varlıklar olduğu" gibi sorulara yanıtlar bulabiliyorlar. Ancak bazen bazı hayvan türlerinde, o familyada olmadan yaşayamayacakları genlerin kayıp olduğuna rastlanabiliyor. Son yapılan araştırmalara göre bu genler kayıp değiller. Sadece tespit edilmesi için daha farklı yöntemlerin kullanılması gereken "Karanlık DNA"lar.

"Şişman Kum Faresi ya da Psammomys obesus olarak bilinen canlı"

Oxford Üniversitesi Zooloji Departmanından Dr.Adam Hargreaves ve ekibi, kum faresi olarak adlandırılan "Psammomys obesus" isimli türün neden "Tip 2 Diyabet"e yatkınlığı olduğunu anlamak için insülin üretmesiyle ilgili gen üzerinde araştırma yaptılar. Ancak onu çevreleyen 87 gen var olmasına rağmen, insülin üretimiyle ilgilenen Pdx1 isimli geni bulamamışlar. Dr.Hargreaves'e göre bu gen, hayvanın hayatta kalması için en önemli genlerden biri ve bir şekilde genler içerisinde var olmak zorunda.

Genlerin aslında var olduğuna (yani kayıp değil de gizlenmiş olduklarına) dair ilk kanıt, ölü bir kum faresinin derisinin içerisinde sadece bu genin varlığı sayesinde üretilebilecek kimyasal maddelerin var olması olmuş. DNA'yı oluşturan ana 4 molekülden, "G" ve "C" moleküllerinden yüksek oranda bulunduran bu gizli genin bulunmasının zor olmasının sebebini Dr. Hargreaves, genelde "GC- zengini" moleküllerin bilindik DNA dizilemeyle bulunmasında belirli problemlerin olmasına bağlıyor.

Dr. Hargreaves'e göre bu genler kayıp değil sadece belirlemesi zor genler, bu yüzden "Karanlık DNA" adını evrenin %25'ini oluşturduğu halde bulunmasının zor olmasından dolayı "Karanlık Madde"den almış. Bu anlamda bu genlere sahip olan tek tür kum faresi de değil. Bazı kuş türlerinde de Leptin hormonunu (enerji dengesini belirleyen hormon) düzenleyen genler, bu hayvan türlerinin yaşaması için kritik bir gen olmasına rağmen bulunamamış. Kum faresindeki gen gibi "GC-zengini" moleküllere sahip olan bu genler de uzun araştırmalar sonucu bulunabilmiş.

Evrimsel açıdan tüm canlıların "Karanlık DNA"lara sahip olup olmadığı şu an için belirlenmiyor. Ancak "Karanlık DNA" nın canlıların evrim süreciyle ilgili daha çok bilgiyi ortaya çıkaracağı tahmin ediliyor. Şu anda her ne kadar yeni bir bulgu olduğu için daha çok soruyu beraberinde getirse de, bu keşif kesinlikle DNA dizilimi yapma yöntemlerini değiştireceğe benziyor.