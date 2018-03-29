'Karanlık Madde'nin Olmadığı Bir Galaksi Keşfedildi

Yeni duyurulan bu keşifte bahsi geçen galaksi, Samanyolu ile neredeyse aynı büyüklükte ve içinde milyonlarca yıldız barındırıyor.

Daha önce de karanlık maddeden yoksun galaksilerin var olduğu söylenmiş ancak yapılan araştırmalar sonucunda her galakside oranı değişmekle birlikte karanlık madde olduğu açıklanmıştı. Karanlık madde, hiçbir bilimsel deney ile görünür kılınamayan bir madde türü ancak diğer maddeler üzerindeki kütle çekimsel etkisi sayesinde tespit edilebiliyor.

Yeni keşfedilen ve 'NGC1052-DF2' olarak anılan galaksi de ise henüz karanlık madde izine rastlanmadı. Ekibin başında bulunan Pieter van Dokkum, bulunan yeni galaksilerin çok çeşitli özelliklere sahip olduğunu, kimileri bolca karanlık madde barındırırken kimisinde ise bu örnekte olduğu gibi karanlık madde izine rastlanmadığını açıkladı.

Eğer bir şey, çok yoğun bir çekim gücüne sahipse, etrafındaki cisimlerin etrafında belirli bir hız ile dönmesini sağlar. Ancak kimi galaksilerin etrafında, gözlemlenebilen güçten daha fazla hızla dönen cisimler gözlemleniyor. Bilim insanları ise bunun sebebinin görünemeyen ancak bir çekim kuvveti uygulayan karanlık madde sebebi ile olduğunu söylüyor.

Yeni keşfedilen NGC1052-DF2 galaksisinin etrafında ise dönen hiçbir şey yok. Bu da galakside karanlık madde olmadığının işareti kabul ediliyor. Galaksiyi keşfeden aynı ekip, Dragonfly 44 isimli bir galaksi daha keşfetmişlerdi, görünüm olarak neredeyse NGC1052-DF2 ile aynı olan Dragonfly 44'ün ise %99u karanlık maddelerden meydana geliyor. Bu iki yeni galaksinin arasındaki bu zıtlık ve karanlık maddenin ölçümlerine dair verdikleri elle tutulur oranlar sayesinde karanlık maddenin varlığı ve galaksilerin nasıl oluşmaya başladığına dair önemli verilerin ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Ancak araştırma ekibinin başındaki Pieter van Dokkum, araştırmalarına devam edeceklerini, amaçlarının ise karanlık madde içermeyen başka galaksiler olup olmadığını keşfetmek olduğunu söylüyor. Çünkü galaksilerin oluşumuna dair daha detaylı bilgiler edinmek için öncelikle örnekleri çoğaltmak gerekiyor. Hawaii'deki Gemini Gözlemevi'nde devam eden çalışmalarda Hubble teleskopunun yanında, Dragonfly Telephoto Array isimli özel bir teleskop da kullanılıyor ve bu yeni galaksi bu teleskop ile keşfedildi.