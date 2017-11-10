Karanlık Modda Kullanılan iPhone X'da %60 Batarya Tasarrufu

Yapılan testlerde siyah rengin hakim olduğu görüntülemelerde yüksek oranlarda batarya tasarrufu sağlandığı görülüyor.

Apple’ın Safari tarayıcısını ‘Erişilebilirlik’ özelliğinde kullandığınızda, etkileyici sonuçlar alıyorsunuz. Yapılan bir testte iPhone X, ‘akıllı evrik renkler’ özelliğinin aktif halde bulunduğu bir kullanım esnasında ekran maksimum parlaklığa ayarlanarak, tarayıcıda ‘Reddit’ açık bırakıldı.

Reddit normalde beyaz bir arka plan ve siyah yazı renklerine sahip fakat Apple’ın akıllı evrik renkler seçeneği aktif hale getirildiğinde ekranın arka yüzü siyah, yazılar ise beyaz hale geliyor. Bu önemli bir şey zira OLED’de siyah pikseller zorunlu olarak devre dışı kalırlar ve çok daha az güç harcarlar. Siyah renkler de dahil olmak üzere tüm pikselleri ışıklandırmak zorunda olan arka ışık sistemine sahip ‘LCD’ ekranlara göre oldukça büyük bir fark.

3 saat boyunca maksimum parlaklık ve akıllı evrik renkler özelliğinden sonra iPhone X’un bataryası %100’den, sadece %85’e düştü.

Daha sonra aynı testi normal modda çalışan bir iPhone X ile deneyen ekip, arka plan ışığını maksimuma ayarladığında bataryanın %100’den, %28’e düştüğünü görüyor.

Yani normalde parlak ve beyaz renklere sahip içerikleri iPhone X’da görüntülerken ‘akıllı evrik renkler’ modunu aktif hale getirmek, bataryada %58 gibi yüksek oranda bir tasarrufu da beraberinde getiriyor.

Aynı zamanda gerçek siyah renk duvar kağıdını Apple iOS 11 iPhone X’da 3 saat süreyle deneyen ekip, ana ekran rengini bütünüyle siyah hale getirirken, simgeleri ise normal renklerinde tutuyor.

Bu test esnasında akıllı evrik renkler modu devreye alınmıyor ve gri tonlamalar kullanılmıyor.

3 saatlik maksimum parlaklık ve siyah duvar kağıdı testi sonrasında iPhone X bataryasının %100’den %77’ye düştüğü görülüyor.

Aynı test standart, renkli duvar kağıdının görüntülendiği iPhone X’da da gerçekleştiriliyor ve bataryanın %100’den, %61’e düştüğü görülüyor.

İleri derecede parlaklık testine tabi tutulan tam siyah renk duvar kağıdı görüntülenen iPhone X’da ortalama %16 oranında bir batarya tasarrufu sağlandığı ortaya çıkmış oluyor.