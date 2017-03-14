Android İşletim Sistemine Sahip iPhone Kılıfı

Bu kılıf birçok iOS kullanıcısın sorunlarını pratik şekilde çözebilir.

Bir kılıfın görevi, temelde telefonumuzu korumasıdır. Ancak kullandığımız telefonlar bizden ayrılmayan parçalar haline geldikçe onların bu kılıflarla nasıl görüneceğine kafayı iyice takar olduk. İşlevsel olmasını arzu edenlerimiz de vardı elbette.

Bir de “iOS mu Android mi?” sorusunun içinden çıkamayanlarımız var. İşte bu kılıfla hem işlevsellik hem de bu kararsızlık durumu ortadan kalkıyor. Android ekosisteminde yapılacaklar her zaman Apple’ın iOS ile yapabileceğinden fazla. Çünkü bir çok firma Android kullanarak cihaz geliştiriyor.

iPhone kullanıcılarının çoklu sim kart, harici depolama gibi özelliklerden mahrum kaldıklarını biliyoruz. Girişimci Joseph Savion ve şirketi ESTI Inc. bir iPhone'un arkasına 'bir Android telefon' bağlamaya karar verdiler. Bu garip bir fikir olarak gözükse de temel olarak birçok işlevin oldukça pratik olarak iOS kullanıcılarına sunulmasını sağlıyor.

5 inç AMOLED ekran, 2.3GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A53 CPU, 2800mAh pil, 256GB'a kadar microSD depolama, çift SIM yuvası, kulaklık girişi ve kablosuz şarj özelliklerinin yanında Android Nougat 7.1 ile oldukça güncel bir şekilde hizmet veren bu kılıf/telefon, 95 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 4G versiyonu ile fiyat 129 dolara çıkıyor. Şu an için hedeflediği 95 bin dolarlık Kickstarter destek projesinde 84 bin dolarlık hedefe ulaşmayı başaran cihaz, büyük ihtimalle piyasada yerini alacak.

Pratik olmanın dışında ilginç bir deneyim sunacağı açık olan cihaz, bakalım ülkemize gelecek mi? Takipteyiz.