Karatahtaya Çizdikleri İllüstrasyonlarla Ünlenen Öğrenciler

Karatahtaya ne kadar güzel resim çizebilirsiniz? Hong Kong'lu bu lise öğrencileri, kara tahtaya çizdikleri şeyleri sosyal medyadan paylaşarak ünlü oldular.

Okulda kara tahtanın olduğu tebeşirli sınıflar pek kalmadı. Bizim zamanımızda sınıftan sınıfa tebeşir alışverişi yapılırdı, bu tebeşirlerle sınıfta koşturan öğrenciler tahtanın sağ tarafına yazılırdı, ancak hiçbir zaman bu tahtalara devasa resimler çizmedik. Hong Kong’un Senegal Lisesi’nde sanat konusunda çok yetenekli olan bir sınıftaki öğrenciler, karatahta üzerine müthiş illüstrasyon çalışmaları çizdiler.

Her biri birbirinden etkileyici olan bu sanatsal çalışmaların en büyük özelliği, yıllarca tozunu yuttuğumuz tebeşirlerle çizilmiş olmaları olarak gösterilebilir. 2016 yılından beri pek çok fırsatta çizilen illüstrasyonlar, Alice Harikalar Diyarı’ndan Minyonlar’a kadar pek çok farklı film ve karakteri içeriyor.

Çizimlerin en kötü yanı, yalnızca bir teneffüs dayanlamaları olarak gösteriliyor. Bunun nedeni ise, ders başladığında hocalar gelip tahtadaki sanat eserini ortadan kaldırarak ders işliyorlar.

Hong Kong’lu öğrencilerin ellerinden çıkan muhteşem tasarımlardan bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla resim görmek istiyorsanız Instagram sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.