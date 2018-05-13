Birçoğumuzun hayalidir karavan. Havadar, özgür ancak bir o kadarda güvenlidir. Bu noktada siz karavan severleri mest edecek 5 karavan modelini listeledik. Gelin bu sevimli yaşam alanlarına birlikte bakalım.

Hangimiz bir karavan gördüğünde içinde kendini hayal etmedi ki? Yanınızda en sevdiğiniz insanları alıp, uçsuz bucaksız alanlara yaşam alanınızı taşımak eminim ki eşsiz bir deneyimdir. Eğer sizler de açık hava seyahatlerinden hoşlanıyorsanız gözünüz illa ki aramıştır bu araçları. Bizler de sizin için birbirinden farklı 5 karavan modelini listeledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

1. Mantis Trek-Küçük ama şirin

Yaklaşık 5.5 metre uzunluğunda olan bu karavan, size ihtiyaç duyduğunuz her şeyi barındırması ve boyutuyla oldukça ideal görünüyor. Küçük model kamyonunuz sayesinde taşıyabileceğiniz bu yaşam alanı, ağırlık bakımından da aracınızı yormayacak. Bunların yanı sıra normal zamanlarda da garajınızda saklayabileceğiniz genişliğe ve yüksekliğe sahip olan karavan eminim ki size sıkıntı yaratmayacak.

İçeriğine geçecek olursak Mantis Trek, buzdolabı, USB bağlantı noktası ve kişisel cihazlarına güç sağlayabilecek 12 voltluk bir çift akü ile çalışıyor. İçerisinde soba, su ısıtıcı, opsiyonel klima bulunduran karavanda rahatınız için her şey düşünülmüş. Maksimum 4 yetişkin kişiyi ağırlayabileceğiniz bu yaşam alanında duş ve tuvalet bile mevcut. Ee daha ne olsun değil mi? Öte yandan ürünü beğendiyseniz ve daha detaylı incelemek istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2. Living Vehicle-Ferah ve şık

Açık alanda uyuyayım ama rahatımdan ve lüksümden de ödünb vermeyeyim diyenlerdenseniz, bu karavana aşık olabilirsiniz. Ancak şunu da söylemem gerek ki, bu aracı alanlar genellikle seyahat için değil tamamen yaşamak için alıyorlar. Öyle ki firma, genellikle insanların evlerini satıp bu karavana yerleştiğini söylüyorlar. Oldukça etkileyici görünen bu karavan, güneş paneline, 12 voltluk bir lityum iyon pile sahiptir. Yaşam aracını diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise sürdürülebilirliğidir. Çevre dostu olan bu araç da aklınıza gelebilecek her detay düşünülmüş durumda.

Araç da yer tasarrufu sağlamak için yatağın portatif olduğunu söylememizde yarar var. Yani yatağınızı kaldırdığınız an ortam bir salona dönüşüyor. Banyosunda spa tarzı duş, mutfağında buzdolabı, iki gözlü ocak, çamaşır ve kurutma makinesi, barbekü ve havlu ısıtıcı bulunduran karavan gerçekten de evi barkı satıp yerleşmelik duruyor. Daha bir dolu datayı bulunan bu yaşam alanını, bağlantıya tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz.

3. Airstream Globetrotter-Büyük ve keyifli

Açıkçası bir karavandan çok otel odasını andıran bu yaşam alanı, bir önceki karavandan daha süslü görünüyor. Şık ve zarif bir görünüme sahip olan bu karavan, 8.5 metrelik uzunluğu ile adeta ben buradayım diyor.

Her türlü imkanı içerek karavana, geniş alanı sayesinde eklemeler de yapabilirsiniz. İçerisinde kileri, gardırobu, lavabosu, ayrı bir duş alanı bulunduran karavan; yatak kenarlarında komodin bile bulunduruyor.

Birçok teknolojik ve eğlenceli teçhizatla donatılan bu karavan bana gel beni al dedi. Peki ya size? Eğer sizde bu karavanı fazlasıyla beğendiyseniz ve içerisinde daha neler olduğunu merak ediyorsanız, bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

4. Escapod Topo Series-Minik ama işlevsel

Fazlasında gözüm yok sadece bir karavanım, bir ben, bir de aracım diyorsanız. Bu karavan size istediğinizi sunabilir. Oldukça küçük olan escapod, dışarıdan açılan bir mini mutfağa ve gölgeliğe sahip. Bu noktada bağlantıya tıklayarak minik ve işlevsel karavanı daha detaylı inceleyebilirsiniz.

5. Tipoon- Şık ve küçük

Tipoon’da escapod gibi gözü yükselde olmayanlar için oldukça ideal. Diğerlerinden farklı olarak modlar içeren bu karavan, isteğiniz doğrultusunda yarı açık ya da tam açık olarak kullanılabilir. Kişiselleştirme özelliklerine sahip olan bu ufak yaşam alanı içinde sizi memnun edecek bir dolu da özellik mevcut. Ayarlanabilir yemek alanı, buzdolabı, ocak, depo ve sarj edilebilir pil sistemine sahip olan karavanı daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Birbirinden güzel bu karavanlar, okurken bile adeta insanı içine çekiyor. Farklı fiyat ve boyut seçeneklerinin bulunduğu bu yaşam alanlarına sahip olmayı düşünüyorsanız, eklediğim bağlantılara tıklayabilirsiniz.