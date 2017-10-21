Karayip Denizi’ndeki Şoke Eden Plastik Çöp Katmanı

Karayip Denizi'nde çekilen devasa büyüklükteki çöp yığıntısı, çevre temizliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Honduras yakınlarında ufak bir ada olan Roatan yakınlarında çekilen bazı fotoğraflarda görülen büyük çöp birikintileri dalgıçları büyük şaşkınlığa uğrattı. Çöp birikintileri öylesine büyük bir alan kaplıyorki suyun altına güneş ışınları giremiyor. Yakın plandan çekilen görüntülere bakıldığında ise onlarca tek kullanımlık çatal bıçakların yosunlar arasında görüntüsünün pisliğini ortaya çıkıyor.

Çöplerin direkt olarak denize atılmadığı, Guetamala'da yağan son büyük yağışla birlikte nehirler aracılığıyla okyanusa taşındığı düşünülüyor. Fotoğraf sanatçısı Caroline Power, bu kirliliğin fotoğrafını paylaşarak bu durumun artık bir sona ermesi gerektiğini söyledi. Okyanusları korumaya yönelik kampanyalar yürüten Blue Planet Society'den John Hourston'da konuyla ilgili olarak bu plastik kirliliğinin en kötü örneği ifadelerini kullandı.

Bu kirliliklerin yol açtığı en kötü durum ise balıkların onları yediğinde plastiklerin gıda zincirine mikroskobik parçacıklarla karışması. Öte yandan denizler üzerinde uçan kuşlar ve kaplumbağalar da bu plastik parçalarını yiyecek sanıyorlar. Uzmanlar bunun bir küresel sorun olduğunu ve küresel bir çözüm gerektiğinin de altını çiziyor.

İsterseniz bir fotoğrafla daha bu kirliliği gözler önüne serelim:

Büyük bir klişe gibi olsa da çevreyi temiz tutmak yaşadığımız dünyaya saygı gösterdiğimizin en büyük göstergesi olabilir. Ayrıca gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? İnsanlık olarak doğayı biraz fazla yaşanmaz hale getirmiyor muyuz?